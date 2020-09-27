Google Meet, 60 dakika sınırı getiriyor

COVID-19 salgınıyla birlikte popülerleşen video konferans platformlarının başında gelen Google Meet, bu yılın başında yaptığı açıklamada, bireysel kullanıcılar için ücretsiz ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebilme fırsatı sunmuştu.

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Google Meet kullanıcıları için kötü haber

Nisan ayında açıklama yapan şirket, 30 Eylül 2020 tarihine kadar tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet verileceğini duyurmuştu. Şirket bu konudaki sözünü tutsa da; 30 Eylül tarihi itibarıyla, uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullananlar, 60 dakikadan uzun video konferanslar gerçekleştiremeyecekler. Google hesabı olan herkes, Google Meet platformu üzerinden 100 kişinin katılabildiği ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebiliyordu.

Benzer bir uygulama G Suite için de uygulanacak

Yine 30 Eylül tarihi itibarıyla, G Suite ve G Suite for Education kullanıcıları için de çeşitli kısıtlamalar getirilecek. 250 kişinin katılabildiği, tek bir domain (alan adı) ile 100 bin katılımcıya kadar hizmet verebilen, toplantı kayıtlarını Google Drive’a yedekleyen sistem de kullanımdan kaldırılacak. Bu özellikler pandemi öncesi yalnızca kurumsal G Suite müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Hizmetin aylık ücreti ise kişi başı 25 dolar.

Google Meet kullanıcıları zamanı verimli kullanmak durumunda

COVID-19 salgınıyla birlikte devasa bir kullanıcı kitlesine sahip olan video konferans platformu Zoom’un en büyük rakibi olan Google Meets, Nisan 2020’de 100 milyon günlük kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, görüşmelerini 60 dakikadan kısa tutmak durumunda kalacaklar.