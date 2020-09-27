Genel
Google Meet, 60 dakika sınırı getiriyor
COVID-19 salgınıyla birlikte popülerleşen video konferans platformlarının başında gelen Google Meet, bu yılın başında yaptığı açıklamada, bireysel kullanıcılar için ücretsiz ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebilme fırsatı sunmuştu.
İlginizi çekebilir: Google Duo ile ekran paylaşma özelliği tekrar aktif edildi
Google Meet kullanıcıları için kötü haber
Nisan ayında açıklama yapan şirket, 30 Eylül 2020 tarihine kadar tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet verileceğini duyurmuştu. Şirket bu konudaki sözünü tutsa da; 30 Eylül tarihi itibarıyla, uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullananlar, 60 dakikadan uzun video konferanslar gerçekleştiremeyecekler. Google hesabı olan herkes, Google Meet platformu üzerinden 100 kişinin katılabildiği ve herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmayan video konferanslar gerçekleştirebiliyordu.
Benzer bir uygulama G Suite için de uygulanacak
Yine 30 Eylül tarihi itibarıyla, G Suite ve G Suite for Education kullanıcıları için de çeşitli kısıtlamalar getirilecek. 250 kişinin katılabildiği, tek bir domain (alan adı) ile 100 bin katılımcıya kadar hizmet verebilen, toplantı kayıtlarını Google Drive’a yedekleyen sistem de kullanımdan kaldırılacak. Bu özellikler pandemi öncesi yalnızca kurumsal G Suite müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Hizmetin aylık ücreti ise kişi başı 25 dolar.
Google Meet kullanıcıları zamanı verimli kullanmak durumunda
COVID-19 salgınıyla birlikte devasa bir kullanıcı kitlesine sahip olan video konferans platformu Zoom’un en büyük rakibi olan Google Meets, Nisan 2020’de 100 milyon günlük kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Platformu ücretsiz olarak kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, görüşmelerini 60 dakikadan kısa tutmak durumunda kalacaklar.
Genel
Hyundai’nin 799 beygirlik elektrikli prototipi RM20e tanıtıldı!
Hyundai‘nin elektrikli yarış otomobili prototipi olan RM20e, Pekin Otomobil Fuarı‘nda tanıtıldı. Hyundai N departmanının performansa dair vizyonunu vurgulamak için yapılan bu araç, Veloster N modelini temel alıyor.
İlginizi çekebilir: Polestar Precept konsepti, seri üretime geçecek!
Adeta bir “haddeleme mühendisliği laboratuvarı” olarak tanıtılan prototip, pist odaklı bir tasarıma sahip. Araçta önde 19 inç, arkada 20 inç boyutlarında dövme jantların yer aldığı genişletilmiş çamurluklar ve karbon fiber ön splitter yer alıyor. Ayrıca geniş bir arka kanat ve büyük havalandırma ızgaralarına sahip arka tamponda büyük bir difüzör de RM20e’de bulunuyor.
Hyundai, RM20e’nin iç mekanın detaylarına fazla girmedi. Fakat dijital bir gösterge paneli, Veloster N TCR‘den alınma bir direksiyon ve altı noktalı kemerlere sahip Sabelt koltukların bulunduğunu görmek mümkün.
799 beygir güç ve 960 Nm tork değerlerine sahip elektrik motoru, RM20e’nin ortasında konumlandırılmış. 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan aracın, 9.88 saniyede 200 km/s hıza çıktığı açıklandı. Arkadan çekişli olan RM20e’nin maksimum hızının 250 km/s’yi aştığı söyleniyor.
Hyundai, aracın menzilinden bahsetmedi. Fakat 60 kWh pil paketi ve 800 V hızlı şarj özelliği detaylarını doğruladı. Ayrıca RM20e’nin geliştirilmesinde, yarış arabası benzeri performans sunulurken, günlük sürüş konforunda bir sessizliğin korunmasının hedeflendiği belirtildi.
Hyundai Motor Grubu‘nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Thoman Schemera, “RM20e prototipi, Hyundai’nin performans markası N’in gelecekteki elektrikli girişimlerini işaret ediyor. Bu prototip ile N markasının, prestijli süper otomobil seviyesinde bir performans seviyesine taşındı. RM20e ile elektrikli bir modelle bile N markasının sürüş heyecanından bir şey kaybetmediği kanıtlandı.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Polestar Precept konsepti, seri üretime geçecek!
Volvo‘nun elektrikli otomobil markası olan Polestar, bu yılın başlarında Precept adındaki konseptini duyurmuştu. Bugün yapılan bir açıklamada Precept’in, seri üretim modeli olmasına yönelik geliştirme çalışmalarının olduğu söylendi.
İlginizi çekebilir: Lamborghini Urus, Graphite Capsule paketine kavuştu!
Pekin Otomobil Fuarı‘nda konuşan Polestar CEO‘su Thomas Ingenlath, konseptin duyurulmasından sonra çok fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı konsepti seri üretime geçirmeye karar verdiklerini açıkladı.
Precept’in seri üretim modeline dair pek fazla detaya girilmedi. Precept tanıtıldığında geri dönüştürülmüş plastik şişeler, balık ağları ve ketenden yapılmış iç mekanı ile oldukça ilgi çekmişti. Polestar, bu çevre dostu felsefeyi, üretim modellerinde büyük oranda uygulamaya çalışacağını vurguladı. Aracın, Çin‘deki yeni bir tesiste üretileceği açıklandı.
Aracın satışa ne zaman çıkacağına dair bilgi vermeyen Polestar, Precept’te, açılı gövde tasarımı, gömme kapı kolları ve simetrik açılan kapılar gibi ilginç detaylara yer vermiş. Geleneksel ön ızgaranın yerini “SmartZone” adı verilen bir kısım almış. Ayrıca araçta radar üniteleri, ultrasonik sensörler ve yarı otonom sürüş sistemi için yüksek çözünürlüklü geniş açılı bir kamera yer alıyor.
İç mekanda ise 2+2 şeklinde bir oturma düzeni yer alıyor. Altı düzleştirilmiş direksiyon simidine, 9 inçlik dijital gösterge paneli ve Google Assistant destekli 15 inçlik Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi eşlik ediyor.
Performans verileri paylaşılmayan araçta, uzun dingil mesafesinin sunduğu avantaj ile yüksek bir pil kapasitesinin bulunacağı söyleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da bu modelin, amiral gemisi bir sedan olarak satılacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Lamborghini Urus, Graphite Capsule paketine kavuştu!
Lamborghini Urus Graphite Capsule, modifiye şirketlerinin elinden çıkmış gibi duruyor. Fakat doğrudan Lamborghini tarafından, satışa sunulan bir kişiselleştirme paketi.
İlginizi çekebilir: Tesla CyberCoupe, sanal ortamda hayal edildi!
Urus Graphite Capsule, Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus ve Grigio Keres olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabiliyor. Bu pakette gövde renginden bağımsız olarak aracın ön-arka tamponlar ve yan eteklerin alt kısımları, gövde renginin mat haliyle boyanmış.
Urus’un bu özel paketinde Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus ve Verde Scandal olmak üzere dört farklı parlak detay rengi yer alıyor. Ön splitter, kapı içleri, arka rüzgarlı ve bu pakete özel 23 inç boyutlu Taigete jantlarda bu detay renklerini görmek mümkün. Ayrıca bu pakette egzozlar, siyah krom kaplamayla geliyor.
Graphite Capsule paketi sadece dış görünümde değil iç mekanda da kendine yer buluyor. Gösterge paneli ve kapı panellerinde koyu renkli anodize alüminyum kaplamalar, mat yüzeyli karbon fiber kaplamalar ve dış mekandaki vurgu renklerinin içerde de yer aldığı birçok detay yer alıyor.
Lamborghini’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Giovanni Perosino, ” Lamborghini Urus, süper spor mirasımızın DNA’sına sahip doğal tasarımı ile neredeyse sınırsız bir kişiselleştirme potansiyeline sahip. Urus Graphite Capsule, müşterilerimize, onların kişilikleri ve yaşam tarzlarını, Lamborghini’lerine bir damga gibi vurma fırsatını sunan en son koleksiyonumuz.” dedi.
Kaynak: Carscoops