Google Drive Çevrimdışı Modu Herkese Açılıyor!

Google Drive, bulut depolama söz konusu olduğunda en iyi seçeneklerden biridir. Google, genel deneyimini iyileştirmek için uygulamayı geliştirmeye devam ediyor ve şirket yalnızca birkaç ay önce büyük bir değişikliği duyurdu. Bulut uygulaması, masaüstlerinde büyük bir revizyona giriyor: mevcut deneyimin yerini yeni bir Google Drive uygulaması alacak. Bu gerçekleşmeden önce Google, Google Drive’da önemli bir değişiklik daha yapıyor. Google Drive çevrimdışı modu, web kullanıcıları tarafından kullanılabilir. İnternet olmadığında bile tarayıcınızdaki belirli dosya ve belgelere erişebileceksiniz.

Modern bilgi işlemin doğası, bulut depolamayı tüm deneyimin ayrılmaz bir parçası haline getirir. İster iş ister kişisel olsun, bulut, çeşitli cihazlarda olduğu gibi kabul ettiğimiz bir şeydir. Google Drive gibi ürünler, kullanıcıların diğer kişilerle kolayca dosya paylaşmasına olanak tanır. Bulut ayrıca akıllı telefonlar, tabletler ve geleneksel bilgisayarlar dahil olmak üzere her türlü cihazdaki dosyalara erişmenizi sağlar. Ancak bulut hizmetlerinde üretkenliğinizi etkileyebilecek büyük bir sorun var: Sürekli internet erişimine ihtiyaç duyuyor.

İnternetiniz yoksa veya bağlantınız sorunluysa bulut hizmetleri çalışmaz. Google Drive, iCloud, OneDrive veya başka bir bulut hizmeti olsun, aktif bağlantılara ihtiyaçları var. Google Drive çevrimdışı modunun kullanışlı olacağı yer burasıdır. Çevrimdışı erişim için kritik dosyaları işaretlemenize izin veriliyor.

Google Drive Çevrimdışı Modu Nasıl Çalışır?

Google, Google Drive çevrimdışı modunun nihayet ilgilenen kullanıcılara sunulacağını duyurmak için Çalışma Alanı Güncellemeleri Blogunda yeni bir gönderi yayınladı. Google, 2019’da Drive kullanıcılarının Google Drive Web’i kullanırken çevrimdışı olarak kullanılabilen Google dışı dosya türlerini işaretlemesine olanak tanıyan bir beta programı başlattı.

İşlevsellik artık genel kullanıma sunulacak. Google, “Bu dosyaları çevrimdışı kullanılabilir olarak işaretlediğinizde, bu dosyaları internete bağlı olmasanız bile tarayıcınızdan kolayca açabilirsiniz” diyor.

Ancak, işler göründüğü kadar basit değil. Gönderinin ilerleyen saatlerinde Google, “PDF’ler, resimler ve Microsoft Office dosyaları gibi Google dışı dosyaların, çevrimdışıyken bilgisayarınızda Google Drive Web aracılığıyla yüklü uygulamalar kullanılarak açılması gerekeceğini” söyledi. Şirket, Google Drive’ın etkin bir açık bağlantısı olduğunda dosyaları görüntülemenin ve açmanın nasıl çalıştığını açıklayan bir destek belgesi bağlantısı veriyor.

Aşağıdaki örnek, Google Drive Web’in çevrimdışı çalıştığını göstermektedir.

Google Drive çevrimdışıysa, cihazınıza yüklediğiniz uygulamaları kullanarak Google dışı dosyaları açmanıza izin verir. Bu, dosyalarınızı çevrimdışı erişim için ayarlarken de dikkate alınması gereken bir şeydir.

Google Drive Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Google ayrıca Google Drive belgelerine çevrimdışı erişmenin, Google Drive masaüstü uygulamalarını kullanırken işe yaradığına dikkat çekiyor. Bunun gerçekleşmesi için Google Drive’ı Web’e yüklemeniz gerekmez.

Ancak, Google Drive dosyalarına tarayıcı aracılığıyla çevrimdışı olarak erişmek istiyorsanız, Google’ın özelliği yayınlamasını beklemeniz gerekir. Tüm Workspace müşterileri, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic, Business müşterileri ve kişisel hesaplar tarafından kullanılabilecektir.

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Şirket, hızlı sürüm alan adları için bu haftanın başlarında özelliği kullanıma sunmaya başladı. Planlanan sürüm dağıtım tarihi, 14 Eylül. Her iki durumda da Google Drive Web’in çevrimdışı olarak tüm kullanıcılara ulaşması 15 gün sürer.

Kaynak: BGR