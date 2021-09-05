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Google Drive Çevrimdışı Modu Herkese Açılıyor!
Google Drive, bulut depolama söz konusu olduğunda en iyi seçeneklerden biridir. Google, genel deneyimini iyileştirmek için uygulamayı geliştirmeye devam ediyor ve şirket yalnızca birkaç ay önce büyük bir değişikliği duyurdu. Bulut uygulaması, masaüstlerinde büyük bir revizyona giriyor: mevcut deneyimin yerini yeni bir Google Drive uygulaması alacak. Bu gerçekleşmeden önce Google, Google Drive’da önemli bir değişiklik daha yapıyor. Google Drive çevrimdışı modu, web kullanıcıları tarafından kullanılabilir. İnternet olmadığında bile tarayıcınızdaki belirli dosya ve belgelere erişebileceksiniz.
Modern bilgi işlemin doğası, bulut depolamayı tüm deneyimin ayrılmaz bir parçası haline getirir. İster iş ister kişisel olsun, bulut, çeşitli cihazlarda olduğu gibi kabul ettiğimiz bir şeydir. Google Drive gibi ürünler, kullanıcıların diğer kişilerle kolayca dosya paylaşmasına olanak tanır. Bulut ayrıca akıllı telefonlar, tabletler ve geleneksel bilgisayarlar dahil olmak üzere her türlü cihazdaki dosyalara erişmenizi sağlar. Ancak bulut hizmetlerinde üretkenliğinizi etkileyebilecek büyük bir sorun var: Sürekli internet erişimine ihtiyaç duyuyor.
İnternetiniz yoksa veya bağlantınız sorunluysa bulut hizmetleri çalışmaz. Google Drive, iCloud, OneDrive veya başka bir bulut hizmeti olsun, aktif bağlantılara ihtiyaçları var. Google Drive çevrimdışı modunun kullanışlı olacağı yer burasıdır. Çevrimdışı erişim için kritik dosyaları işaretlemenize izin veriliyor.
Google Drive Çevrimdışı Modu Nasıl Çalışır?
Google, Google Drive çevrimdışı modunun nihayet ilgilenen kullanıcılara sunulacağını duyurmak için Çalışma Alanı Güncellemeleri Blogunda yeni bir gönderi yayınladı. Google, 2019’da Drive kullanıcılarının Google Drive Web’i kullanırken çevrimdışı olarak kullanılabilen Google dışı dosya türlerini işaretlemesine olanak tanıyan bir beta programı başlattı.
İşlevsellik artık genel kullanıma sunulacak. Google, “Bu dosyaları çevrimdışı kullanılabilir olarak işaretlediğinizde, bu dosyaları internete bağlı olmasanız bile tarayıcınızdan kolayca açabilirsiniz” diyor.
Ancak, işler göründüğü kadar basit değil. Gönderinin ilerleyen saatlerinde Google, “PDF’ler, resimler ve Microsoft Office dosyaları gibi Google dışı dosyaların, çevrimdışıyken bilgisayarınızda Google Drive Web aracılığıyla yüklü uygulamalar kullanılarak açılması gerekeceğini” söyledi. Şirket, Google Drive’ın etkin bir açık bağlantısı olduğunda dosyaları görüntülemenin ve açmanın nasıl çalıştığını açıklayan bir destek belgesi bağlantısı veriyor.
Aşağıdaki örnek, Google Drive Web’in çevrimdışı çalıştığını göstermektedir.
Google Drive çevrimdışıysa, cihazınıza yüklediğiniz uygulamaları kullanarak Google dışı dosyaları açmanıza izin verir. Bu, dosyalarınızı çevrimdışı erişim için ayarlarken de dikkate alınması gereken bir şeydir.
Google Drive Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?
Google ayrıca Google Drive belgelerine çevrimdışı erişmenin, Google Drive masaüstü uygulamalarını kullanırken işe yaradığına dikkat çekiyor. Bunun gerçekleşmesi için Google Drive’ı Web’e yüklemeniz gerekmez.
Ancak, Google Drive dosyalarına tarayıcı aracılığıyla çevrimdışı olarak erişmek istiyorsanız, Google’ın özelliği yayınlamasını beklemeniz gerekir. Tüm Workspace müşterileri, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic, Business müşterileri ve kişisel hesaplar tarafından kullanılabilecektir.
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Şirket, hızlı sürüm alan adları için bu haftanın başlarında özelliği kullanıma sunmaya başladı. Planlanan sürüm dağıtım tarihi, 14 Eylül. Her iki durumda da Google Drive Web’in çevrimdışı olarak tüm kullanıcılara ulaşması 15 gün sürer.
Kaynak: BGR
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Otomotiv
Yeni Renault Megane E-Tech, tanıtımı öncesinde ortaya çıktı
Bir süre önce Renault, yeni bir içten yanmalı motora sahip Megane neslinin gelmeyeceğini açıklamıştı. Bu modelin tamamen tarihe karıştığını düşündüğümüz sıralarda ise %100 elektrikli bir crossover olarak geleceği, prototip görselleriyle birlikte duyurulmuştu. Dün ise Megane E-Tech olarak adlandırılacak olan bu modele ait resmi fotoğraflar paylaşıldı.
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Megane E-Tech, SUV ile tombul bir hatchback arasında kalmış tasarımıyla, geçen sene tanıtılan Megane eVision konsepti üzerine çalışılmış bir model. Kendisi Nissan Ariya ile CMF-EV mimarisini ve aynı elektrikli güç aktarma sistemlerini taşıyor. Tasarım oranlarına bakıldığında Ariya ile neredeyse benzer bir şekle sahip olduğu da görülüyor.
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Megane E-Tech’in bilinen teknik detayları
İspanyol Forococheselectricos sitesinin haberine göre Megane E-Tech, karşımıza ilk olarak 40 ve 60 kWh değerinde batarya seçenekleriyle çıkacak. 60 kWh‘lik bataryanın WLTP‘ye göre 470 km menzile sahip olduğu belirtilirken, ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun ise 215 beygir gücünde olduğu açıklanıyor. Tabi Renault’nun ilk başlarda, 60 kWh‘lik model ile 450 km menzil sunduğunu söylediğini de hatırlatalım. Bu 20 km’lik artış gerçekten var mı yoksa menzili iddialı gösterip, gündelik hayatta fabrika verilerini yakalamak zordur diyerek geçiştirilecek mi? Bunu araç satışa çıktığında hep birlikte öğreneceğiz.
Fransız üretici, Nissan Ariya‘da kullanılan 389 beygir güç ve 600 Nm tork sunan dört tekerlekten çekişli e-4ORCE modelinin, 90 kWh değerindeki batarya ile birlikte çalışıp çalışmadığını henüz açıklamadı. Eğer bu gerçekleşirse Megane E-Tech’te 580 km menzil ve 5.1 saniyelik 0-1oo km/s değeri görebileceğiz.
Megane E-Tech’in kabinine ait bilinenler
Paylaşılan resmi görsellere baktığımızda aracın kabininde fiziksel buton miktarının büyük oranda azaltıldığı görülüyor. Sık ihtiyaç duyulan özelliklerin butonları, ortadaki ekranın altında konumlandırılmış. Butonların altında ise kablosuz telefon şarjı alanı bulunuyor. Son zamanların klasiklerinden dijital gösterge paneli ve büyük bilgi-eğlence ekranı ikilisi Megane E-Tech’te de yerini almış. Bu iki ekranın arasında kalan kısma ise Renault’un kart sisteminin soketi yerleştirilmiş. Ayrıca kare formlu direksiyon ise dikkat çeken diğer bir unsur.
Megane E-Tech’in tanıtım ve satış tarihi
Yarın, 2021 Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Megane E-Tech, Fransız üreticinin Kuzey Fransa‘da yer alan fabrikasında üretilecek. Mevcut içten yanmalı Megane modelleriyle birlikte satılacak olan araç, 2022’nin ilk yarısında Avrupa’da satışa çıkacak.
Kaynak: Forococheselectricos, Carscoops
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Uygulama
Chrome Android için Sürekli Masaüstü Sitesi Seçeneğini Test Ediyor
Android için Chrome ’da, bir web sitesinde her zaman doğru şekilde veya ihtiyacınız olan tüm bilgileri alabileceğiniz en iyi görüntüleme deneyimini sağlayacak şekilde düzenlenmeyebilir. Buna çözüm olarak Google, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde her zaman bir “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçeneğe sahipti ve bu seçenek ile web sitesi mobil tasarımından çıkıp masaüstünde göründüğü şeklini almaktadır. Eğer bir tablet kullanıyorsanız ve mobil yerine masaüstü görünümünü tercih ediyorsanız her yeni sekmede bu ayarı tekrar tekrar yapmanız gerekmekte.
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Bir Reddit kullanıcısı Leopeva64-2 tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre Chromium Deposu, Chrome geliştirici ekibinin, ziyaret ettiğiniz tüm sitelerde sürekli olarak uygulanabilecek bir tür “Masaüstü Sitesini Varsayılan Olarak Göster” seçeneğini getirmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu özellik yakın zamanda benzer bir geçiş oluşturan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı tarafından şu anda kullanılmaktadır, ancak Chrome bunu uygularsa, buna “Her Zaman Masaüstü Sistesi İste” veya “Her Zaman Mobil Site İste” adı verebilir.
Bu özellik sayesinde kullanıcılar daha büyük Android ekranlarında daha iyi bir deneyim elde etmek için yapması gereken iş miktarını büyük ölçüde azaltacaktır, bu nedenle olması durumunda hoş bir değişiklik olacaktır. Elbette, geliştirme aşamasında olan her şey, piyasaya sürülmeden önce iptal edilebilir, ancak bu kadar önemli bir şeyle ve geçmişte bunun için benzer planların ortaya atılmasıyla bunun işlemin en sonunda tüm kararlı sürümlerde kullanılabileceği muhtemeldir.
Kodlarda yapılan değişikliklere göre, bu seçeneği “Site Ayarları” bölümünden aktif veya pasif hale getirilecek. Tahminimizce, tarayıcının üst kısmındaki üç noktalı “Daha Fazla” menüsünde bulunan “Masaüstü Sitesi” adı bulunan seçenek kaldırılacaktır. Bunun yerine daha ileri düzey veya kararlı kullanıcılar için “Her Zaman İstekte Bulun” seçeneğine gömülü olarak tutulacaktır.
Android telefonlarımızda veya daha küçük akıllı cihazlarda bir web sitesinin tasarımını değiştirmek, nadiren yapılan bir özellik. Çünkü artık mobil tasarımlar bazen masaüstü tasarımından bile daha etkili olabilmekte. Bu özellikle ilgili birçok geliştirici, tabletlerin varsayılan olarak mobil tasarıma geçtiğinde kullanımın zorlanıldığını düşünürsek çoğu tabletinde Chrome kullanan kullanıcının hayatını kurtarabilecek bir özellik olarak gözükmekte.
Sizlerinde böyle bir özelliğe ihtiyacınızın olup olmadığını bize yorumlarda bildirebilirsiniz.
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