Google Play Store’daki değerlendirmeler her ülkeye özgü olacak. Google, Play Store’daki Android uygulama derecelendirmelerinin, her ülke ve cihaz tipine göre yerelleştirileceğini ve yıldız sayısının “daha kişiselleştirilmiş ve her kullanıcının isteyebileceği deneyimin göstergesi“ haline getirileceğini duyurdu.

Hem Play Store kullanıcılarından hem de geliştiricilerinden, derecelendirmelerin ve incelemelerin daha yararlı olabileceğini duyduk. Bu, özellikle bir bölgeden gelen derecelendirmelerin diğerini haksız yere etkilemesi durumunda geçerlidir. Örneğin yalnızca tek bir ülkeyi etkileyen hatalı uygulama derecelendirmesinin tüm değerlendirmeleri olumsuz yönde etkilediğinde veya telefonlardaki kullanıcı sayısı nedeniyle tablet deneyimindeki olumlu gelişmeler göz ardı edildiğinde.

Google, “toplu derecelendirmelerin her zaman tüm hikayeyi anlatmadığına inanıyor.” Dünyadaki tüm kullanıcıların aynı puanı görmesini sağlamak yerine, Google her ülke için ayrı derecelendirme oluşturacaktır. İnceleme derecelendirmeleri özellikle Play Store hesabınızın kayıtlı olduğu yere bağlı olacaktır. Bu özellik, Kasım ayından itibaren telefon kullanıcıları için geçerli olacak.

Böylece Japonya’daki bir kullanıcı, diğer Japon kullanıcılar tarafından gönderilenlerden oluşturulan uygulama derecelendirmelerini görecektir.

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2022’nin başlarında, uygulama derecelendirmeleri form faktörüne (tabletler, katlanabilir cihazlar, Chrome OS, Wear ve Auto) dayalı olarak da oluşturulacaktır. Bu, “kullanıcılara, kullandıkları cihaz için bekleyebilecekleri deneyim hakkında daha iyi bir izlenim vermek ” anlamına geliyor. Bundan önce Google, Play Console’a yeni özellikler eklemişti. Bu, derecelendirme sayfasındaki aygıt türü boyutlarını ve incelemeleri cihaz tipine göre filtreleme özelliğini içeriyor. Ayrıca şirket, ek analiz için bir CSV indirmesi olarak ortalama veri ve derecelendirme dağıtımları sunarken, daha uzun süreler boyunca daha ayrıntılı derecelendirmeleri görmek artık daha kolay olacak. Ek olarak Google, bu güncellemenin bir sonucu olarak önemli derecelendirme değişiklikleri konusunda Play Store geliştiricilerine ulaşabilecek.

Bir geliştirici olarak, kullanıcı tarafından görülebilen derecelendirmelerinizdeki önemli değişiklikleri anladığınızdan ve bunların önüne geçtiğinizden emin olmak isteyeceğinizi anlıyoruz. Bu nedenle, Play Store’daki herhangi bir değişiklikten en az 10 hafta önce, uygulamanızın görmeyi bekleyebileceği değişikliği otomatik olarak analiz edeceğiz ve önemli bir pazardaki herhangi bir cihaz türünde 0,2 yıldızdan daha fazla bir değişiklik görecek herhangi bir geliştiriciye ulaşacağız (Mağaza Listeleme Ziyaretçilerinizin >%5’i). Bu, uygulamanızda önemli değişiklikler yapmak isteyip istemediğinizi planlamanız için size zaman verecektir.

Kaynak: 9TO5Google