Google Deneysel Mesajlaşma Uyguaması Spaces’ı Kapatıyor

Google yıllar içerisinde bir çok mesajlaşma uygulaması geliştirmeye çalıştı ancak bu uygulamaların hiç birisinden istediği verimi alamadı.

Bu proje kapsamında Google’ın bir uygulaması daha hayata veda ediyor. Spaces isimli deneysel grup mesajlaşma uygulaması 17 Nisan tarihinde kullanıma kapatılacak. Space üzerinden az sayıdaki kişi belli başlı konular üzerinden konuşabiliyordu. Yani basitçe bi forum uygulaması gibiydi.

Kullanıcılar buradan arkadaşlarını veya çalışma arkadaşlarını topluyor ve çeşitli görüşemeler yapabiliyor. Platform üzerinden arama sonuçları ve YouTube videoları da paylaşılabiliyor. Şirketin ürün yönetim bölümü yöneticisi John Klicline yaptığı açıkladama Spaces uygulamasında çok şey öğrendiklerini ve bu ürünleri yavaş yabaş yeni ürünlerine getireceklerini açıkladı. Bu uygulamalardan birisi de Allo. Allo’ya gelen Assistant desteği bu özelliklerden bir tanesi. Space 2015 yılında kapatılan Facebook’un Rooms uygulamasına benziyor. Önümüzdeki haftalarda uygulama sadece okuma modunda olacak ve mesah gönderilemeyecek. 17 Nisanda ise tamamen kullanımdan kalacak.