Google, Daydream VR Platformuna İlk Büyük Güncellemesini Yayınlayacak

Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream bu yılın sonuna doğru büyük bir güncelleme alacak ve bir sürü yeni özellik sahibi olacak.

Google tarafında Daydream Euphrates olarak duyurulan güncelleme Daydream destekleyen bütün telefonlar için çıkacak. Bu güncelleme ile beraber sanal ortamlarda iki boyutlu pop-up paneller gelecek ve sanal gerçeklik ortamındayken normal Android özelliklerini erişim çok daha kolay olacak.

Güncelleme özellikle görsel ve video paylaşım seçenekleri üzerinde büyük yeniliklerle geliyor. Bu güncelleme ile beraber Chromecast destekli televizyonlara yayın ve ekran görüntüsü paylaşımı gelecek. Bu sayede sanal gerçeklik ortamında yer alan ögeler televizyon ekranından da görülebilir olacak.

Daydream’in içerisinde Chrome da yer alacak. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü Chrome’un Android uygulamasından bazı Daydream özelliklerine erişebilmek mümkün. Bunu yapabilmek için telefondan normal olarak sayfaya gitmek ve daha sonra WebVR destekli içerikleri kullanmak mümkündü ancak bu güncelleme ile beraber artık başlıktayken Chrome’a erişilebilecek ve WebVR içerikleri direkt olarak buradan kullanılabilecek.