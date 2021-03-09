Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!

Chrome Os 10. yıl dönümünü kutluyor. Özellikle tasarımla ilgili bir dizi yenilik de beraberinde geliyor. Telefon merkezi, daha iyi ekran görüntüsü araçları ve yakınlardaki paylaşım bunlardan bazıları.

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Google Chrome Os 10 yaşında yeni özellikleriyle

Google, Chrome OS platformunun 10. doğum gününü kutlamak için bazı yenilikler tanıttı. Bu yenilikler sayesinde platformu çok daha kullanışlı hale getirecek bir araç setini de duyurmaktan geri kalmadı. Kopyaladığınız son 5 şeyi hatırlayan bir pano, Android cihazlara erişimi kolaylaştıran telefon merkezi gelen özelliklerden bazıları.

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Phone Hub, pil ömrü ve veri bağlantısı gibi şeyler için telefonun mesajlarına, kontrollerine erişim sağlayan küçük bir pano. Chromebook’u Android cihazınızı kaybettiğinizde çaldırmak için kullanabileceksiniz. Ayrıca tek tıklamayla son Chrome sekmelerini görebilmek de mümkün olacak. Bunlara ek olarak dizüstü bilgisayardan metin gönderip alma işlemiyse devam edecek.

WiFi senkronizasyonu sayesinde şifreleriniz tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca güvenilir ağlara otomatik olarak bağlanmak mümkün olacak. Bunlara ek olarak önümüzdeki aylarda yakındaki paylaşım özelliği de gelecek. Böylece cihazlarınız arasında dosya paylaşımını hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceksiniz.

Yeniden tasarımın bir parçası olarak medya denetimleri doğrudan hızlı ayarlar panelinde erişime açık olacak. Ayrıca sekiz adede kadar sanal çalışma alanı destekleyen genel bakış modu yeni özellikler arasında.

Google yöneticisi Sundar Pichai konuyla ilgili heyecanını Twitter üzerinden dile getirdi.

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