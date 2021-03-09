Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!
Chrome Os 10. yıl dönümünü kutluyor. Özellikle tasarımla ilgili bir dizi yenilik de beraberinde geliyor. Telefon merkezi, daha iyi ekran görüntüsü araçları ve yakınlardaki paylaşım bunlardan bazıları.
Okumak isteyebilirsiniz; Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan’da görücüye çıkıyor
Google Chrome Os 10 yaşında yeni özellikleriyle
Google, Chrome OS platformunun 10. doğum gününü kutlamak için bazı yenilikler tanıttı. Bu yenilikler sayesinde platformu çok daha kullanışlı hale getirecek bir araç setini de duyurmaktan geri kalmadı. Kopyaladığınız son 5 şeyi hatırlayan bir pano, Android cihazlara erişimi kolaylaştıran telefon merkezi gelen özelliklerden bazıları.
Phone Hub, pil ömrü ve veri bağlantısı gibi şeyler için telefonun mesajlarına, kontrollerine erişim sağlayan küçük bir pano. Chromebook’u Android cihazınızı kaybettiğinizde çaldırmak için kullanabileceksiniz. Ayrıca tek tıklamayla son Chrome sekmelerini görebilmek de mümkün olacak. Bunlara ek olarak dizüstü bilgisayardan metin gönderip alma işlemiyse devam edecek.
WiFi senkronizasyonu sayesinde şifreleriniz tekrar girmek zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca güvenilir ağlara otomatik olarak bağlanmak mümkün olacak. Bunlara ek olarak önümüzdeki aylarda yakındaki paylaşım özelliği de gelecek. Böylece cihazlarınız arasında dosya paylaşımını hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceksiniz.
Yeniden tasarımın bir parçası olarak medya denetimleri doğrudan hızlı ayarlar panelinde erişime açık olacak. Ayrıca sekiz adede kadar sanal çalışma alanı destekleyen genel bakış modu yeni özellikler arasında.
Google yöneticisi Sundar Pichai konuyla ilgili heyecanını Twitter üzerinden dile getirdi.
Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.
Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor
Geçen ay Microsoft Tarayıcı Açığı Araştırmaları’ndan Alison Huffman, Google Chrome tarayıcısının bir güvenlik hatasını raporlamıştı. Ardından hemen harekete geçmek durumunda kalan Google, Chrome 89 ile beraber bu sorunu çözdü.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
CVE-2021-21166 koduyla bilinen güvenlik sorunu Chrome 89.0.4389.72 versiyonunu etkiliyordu. Ancak şimdi ise söylediğimiz gibi hatayı Google onarmış gibi duruyor. Bu süreçte güvenlik açığının bazı sorunlara neden olmuş olması da muhtemel. Yine de özellikle yüksek ciddiyette olarak nitelendirilen bu hatayı firmanın çözmesi önem taşıyor diyebiliriz.
Bununla beraber CVE-2021-21166 tabanlı bir başka güvenlik açığının daha sözü geçiyor. Ama firma bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaştığı uyarıda hata detaylarının ve linklerin kullanıcıların çoğu güncellemeyi alana kadar gizli kalabileceğini belirten firma; hatanın üçüncü parti bir alanda da var olması olasılığına karşın kısıtlamaların devam edeceğini bildiriyor.
Güncellenen Google Chrome 89 versiyonu ise; firmanın stabil Windows, Mac ve Linux sürümü kullanıcılarının güncellemelerine açık hale gelmiş durumda.
Google Chrome Şubat ayında da buna benzer bir tehdit güncellemesi almıştı. Firmanın yine fazla bilgi paylaşmadığı o güvenlik açığı için de yararlanılmış olabileceği konuşulanlar arasındaydı.
Son olarak Chrome 89 versiyonunun hata çözümlemeleri dışında başka geliştirmeler ve yenilikler getirdiğini de hatırlatalım. Bunların arasında daha güvenli bir HTTPS protokolü kullanımı ve yine tehlikeli olması muhtemel indirmeleri kısıtlayan bir sistem de yer alıyor.
Google TV çocuk profili özelliğine kavuşuyor
Google TV, çocuk profili özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde ekran süresini ve çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini yönetmek daha kolay olacak.
Okumak isteyebilirsiniz; Spotify en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı
Google’ın Google TV isimli platformunu piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık 6 ay geçti. Google TV rakip platformların aksine çocuk profili özelliğinden mahrum olarak piyasaya çıktı. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dikkate alan şirket çocuk profili özelliğini bizlere sunacak.
Google çocuğunuzun bir profil sahibi olmak için yeterince büyük olduğunu varsayıyor. Böylece mevcut hesabını kullanarak yeni profiller ekleyebileceğinizi söylüyor. Akksi takdirde, isim ve yaş bilgisiyle bir profil açabilmeniz mümkün. Bu adımlardan sonra ebeveynler bir çocuk profilinde hangi uygulamaların olabileceğine karar verebiliyorlar. Yetişkin hesabıyla satın alınan içerikleri aile paylaşımıyla paylaşabileceğiz. Profiller ayrıca çocuk dostu öneriler de içerecek.
Bunlara ek olarak ekran süresi sınırları da gelen özelliklerden bir tanesi. Bir ebeveyn çocuğunun ne kadar süre vakit geçirebileceğini bu sayede ayarlayabiliyor. Ayrıca bir uyku vakti özelliği de mevcut. Family Link programı üzerinden bu ekran süresi sınırlarını Chromebook ya da Android cihazından kontrol edebilmeniz mümkün.
Bu yeni özelliğe, önümüzdeki ay ABD’deki kullanıcılar erişebilecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde ise dünya çapında kullanabilmek mümkün olacak. Henüz çok fazla Google TV cihazı olmasa da platformun kısa sürede daha yaygın olarak kullanılacağı düşünülüyor. Elbette gelen bu özellikler Google TV cihazını yeni alan kullanıcılar için çoktan hazır olacak.
Google Fit kamera tabanlı kalp ve nefes takipçisi getiriyor
Google firması Fit uygulaması için kamerayı kullanarak çalışacak bir kalp ve nefes takipçisi özelliği getiriyor. İlk olarak Şubat başı gibi duyurulan özellik 8 Mart Pazartesi günü kullanıcıyla buluşacak. Bu iki özellik de giyilebilen bir aksesuar olmadan nabız ve nefes ritimlerini ölçmeye yarayacak. Ancak işlevler şimdilik sadece Pixel cihazlara geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Kalp ritmini ölçmek için parmağın arka kameraya tutulup hafif bir baskı uygulanması gerekiyor. Böylelikle Google Fit uygulaması deri altındaki ufak renk değişikliklerine bakarak kalp ritmini hesaplıyor. Nefes takibi ise biraz daha karışık işliyor. Buna göre ön kameraya otuz saniye civarında göğüs bölgesinden düzgün görüntü sağlanması gerekiyor. Yani telefonun bir yerde sabitlenmesi ve baş ve göğüs bölgesinin kadrajda olması önem taşıyor. Sonrasında ise özellik göğüsteki ufak hareketlerden yola çıkarak dakika başı nefesi ölçüyor.
Ancak bir düşünürsek şapka, maske ve bol kıyafetlerin bu özelliklerin sonuçlarını etkileme ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla özelliklerin ne kadar işlevli olacaklarını ve ne kadar doğru ölçüm yapacaklarını görmek gerekecek.
Son olarak söylediğimiz gibi özellikler şimdilik ülkemizde olmayan Pixel cihazları için geliyorlar. Dolayısıyla eğer bu özellikleri denemek isterseniz daha genel çıkışı beklemeniz gerekecek. Öyle ki Google gelecekte özelliklerin ulaşılabilirliğini diğer Android cihazlara da getireceğinin sözünü veriyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!
Google Çeviri tıbbi talimatlar için hala yeterli değil
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.