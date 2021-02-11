Intel bütçe dostu anakartınız 11.nesil işlemcilerle uyumlu olmayabilir

Intel gelecek 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilerin H410 ve B460 anakartlarıyla uyumlu olmayacaklarını açıkladı.

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Videocardz tarafından iletilen güncellenen destek sayfasında yeni bilgiler yer alıyor. Intel’in söylediğine göre 400 serisi anakartlar yeni Rocket Lake işlemcileri desteklemeleri için BIOS güncellemesi alacaklar. Yani H470, Q470 veya Z490 gibi anakartlar BIOS güncellemesiyle yeni işlemcileri destekleyebilecekler.

Bunun yanında B460 ve H410 anakartları ise 11.nesil işlemcilerle uyumlu olmayacaklar. Ancak bu anakartların hala Intel 11.nesil Comet Lake Refresh işlemcilerini destekleyeceklerini belirtmek lazım. Bu anlamda destek verilen işlemcilerin arasında ise Celeron, Pentium ve Core i3 çipleri yer alıyorlar.

Rocket Lake işlemcileri hala LGA1200 soketini kullanmaya devam edecekler. Dolayısıyla birçok kullanıcı için bu durum biraz sürpriz oluşturmuş gibi duruyor. Ancak buradaki durum biraz daha farklı. Çünkü H410 ve B460 anakartları 22nm’lik nispeten eski bir mimariye sahipler. Dolayısıyla yeni işlemcileri destekleyebilmeleri için BIOS güncellemesi yeterli gelmiyor.

Onun dışında bazı anakart üreticilerinin Intel firmasının yeni kurallarını pek beğenmediğini de ekleyebiliriz. Örneğin Gigabyte, yeni H410 anakart modellerinde yapacakları yeni düzenlemeyle en azından giriş seviyesi Rocket Lake-S işlemci desteğini getirecek gibi duruyor.

Intel 11.nesil işlemcilerinin gelecek ay Z590 anakartlarının çıkışını yapmasının ardından kullanıcıyla buluşacağı düşünülüyor.