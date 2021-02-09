Chrome tarayıcısının virüs içeren popüler eklentisi kaldırıldı

Google, virüs içerdiğinin keşfedilmesinin ardından popüler bir eklentiyi Chrome Web Store üzerinden sildi. Firma aynı zamanda The Great Suspender eklentisini daha önceden yüklenen hesaplarda da devre dışı bıraktı.

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The Great Suspender Chrome üzerinde oldukça popüler bir uygulamaydı. Çünkü tarayıcının çok daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyordu. Bunu ise bir süredir açılmayan sekmeleri uykuya alarak ve tekrardan hızlı bir şekilde yükleyerek yapıyordu. Yani tarayıcının büyük sorunlarından biri olan RAM kullanımı azaltıyordu.

Geçen yıl eklentiyi bilinmeyen bir grup satın aldı. Sahibinin değişmesiyle birlikte de The Great Suspender eklentisinde kötü amaçlı yazılım ortaya çıktı. Öyle ki sonrasında gelen güncellemeyle birlikte eklenti, uzaktan kodla aktifleşebilen bir saldırıya açık hale geldi.

Eklentinin 7.1.8 versiyonu kötü amaçlı yazılımı içeren ilk versiyon idi. Sonrasında ise eklenti Microsoft Edge eklenti mağazasından kalktı. Chrome kullanıcıları için ise erişilmeye devam ediyordu. Çünkü gelen bir güncelleme yazılımı ortadan kaldırmıştı. Şimdi ise Google fikrini değiştirmişe benziyor ve eklentiyi listeden kaldırıyor.

Eklentinin kullanıcıları için ise bu durumla birlikte otomatik olarak kapatılan sekmelerini kaybetmeleri söz konusu. Ancak çevrimiçi topluluk kaybolan o sekmeleri geri getirmenin bir yolunu bulmuşa benziyor. Chrome üzerinden chrome://history adresine gidilmesi ve The Great Suspension eklentisiyle alakalı “klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg” aramasının yapılması durumunda bekletilen sekmelerin URL adreslerini bulmak mümkün gözüküyor.

The Great Suspender özellikle çokça sekme açan kişiler için yararlı bir kullanım sunuyordu. Ancak şimdi görünüşe göre Chrome kullanıcıları bunun için yeni yöntemler aramak durumunda kalacak.