Google Chrome, sonunda Windows 10’daki bu sorunu çözüyor
Google Chrome dünya üzerinde en çok kullanılan ve bilinen internet tarayıcılarının başında geliyor. Ancak yine de çözmesi gereken bir sürü sorun var.
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Bunların başında herkesin tahmin edeceği RAM kullanımı geliyor. Özellikle birçok sekme açık olduğu zaman görülen bu sorunun yanında ise tarayıcının optimizasyonunda da bazı sorunlar görülebiliyor. Ayrıca birçok kişinin tecrübe etmiş olacağı üzere tarayıcının bilgisayarda fazla hafıza kullanması, bilgisayarı yavaşlatmasının yanında bazı durumlarda tarayıcının cevap vermemesine ve zaman zaman da çökmesine de neden olabiliyor.
Daha önce de birkaç kez bahsettiğimiz üzere Chrome tarayıcısının arkasındaki firma Google ve Windows 10 sistemi üreticisi Microsoft bu sorunlar için yoğun mesai harcıyorlar. Son çalışmalarla birlikte ise Windows 10 işletim sistemindeki TerminateProcess işlevinin tarayıcı çökmelerini azaltmak için bir çözüm üretebileceği düşünülüyor.
Google, yakın zamanda açıkladığı bilgilere göre, süreçlerden daha sorunsuz bir şekilde çıkmak için bir süredir TerminateProcess işlevini kullanıyor. Yine belirtilenlere göre bu işlev birçok süreçte şimdiden etkisini göstermiş ve Windows’taki belli süreçlerdeki çökmeleri de engelleyecek durumda.
Yani kısaca anlatacak olursak Windows 10 sisteminde Google Chrome tarayıcısını özellikle de uzun süreler ve çok sekmeler açık bir şekilde kullanıyorsanız, tarayıcınızın artık daha verimli bir şekilde çalışması olası.
Birçok bilgisayarda bu tip bilgisayar yavaşlamaları ve çökmeler, sıkıntı oluşturabiliyorlar. O yüzden Google tarafından bu çabaların olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Ki hala deneme aşamasında olan bu özelliğin muhtemelen tarayıcıya gelecek son yenilik olmayacağı da aşikar. Çünkü Google, tarayıcısında 2021 yılı için başka çözümler ve güncellemeler getirmeyi de planlıyor.
Genel
Google Chrome, daha güvenli ve etkili bir önbellek için çalışıyor
Google Chrome ve benzeri tarayıcılardan tutun, entegre önbellek sahibi işlemcilere kadar, önbelleklerin kapasiteleri performans açısından oldukça önem taşıyor ve yapılan işlemlerin oldukça hızlanmasını sağlıyor.
Dolayısıyla birçok geliştirici bu özelliğin farklı uygulamalardaki işlevini geliştirmek için çaba gösteriyor. Genellikle performansı geliştirmek odaklı çalışmalar yapılsa da, işlevin güvenliği alanında da mesai harcanıyor. Google Chrome için v85 güncellemesinden itibaren de böyle bir durum söz konusu. Öyle ki tarayıcı, önbellek yönetimi için artık farklı bir sistem izliyor.
Bahsettiğimizden önceki versiyonlarda ziyaret edilen farklı sitelerden alınan bilgilerin hepsi aynı alanda önbelleğe toplanıyorlardı. Bu da zararlı bir yazılımın o topluluğun içinde olması durumunda muhtemel saldırıları kolaylaştırma potansiyeline sahipti. Ancak v85 güncellemesi ve sonraki versiyonlarda bu tehdide alınan önlem kapsamında tarayıcı artık her site için özel bir önbellek alanı açıyor ve siteler kendi alanlarından önbellek okuması yapabiliyorlar.
Ancak bununla beraber ufak bir verim sorunu ortaya çıkıyor. Her bir site için bilgi saklama dosyası oluşturulacağından dolayı daha fazla verim alabilmek için önbellekte küçültmeye gidilmiş durumda. Dolayısıyla saklayabileceği verilerde azalma olduğu için bazı bilgileri önbellek yerine servis sağlayıcısından tekrar sağlamak gerekebiliyor.
Tarayıcının geliştiricileri şimdi ise önbelleğin verimini artırabilmek için yeni bir değişiklik getirmeyi düşünüyorlar. BleepingComputer tarafından iletilene göre geliştiriciler, her site için önbelleğe atanan yer kapasitesinde yükseltmeye gidilmesi özelliğini denemeye başladılar. Böylelikle de Google Chrome tarayıcısının sitelerden daha fazla bilginin kopyasını oluşturabilmesi ve yükleme sürelerinin hızlandırılması amacı güdülüyor.
Bu tip bir özellik akıllara Chrome’un daha fazla RAM kapasitesine ihtiyaç duyacağı fikrini getirebilir. Ancak bahsettiğimiz önbellek verileri disk üzerinde korunduklarından dolayı böyle bir şey söz konusu değil. Bununla beraber şirketin tarayıcının hafıza ve RAM tüketimi konusunda da çalışmalar yaptığını belirtmekte fayda var.
Google Camera 8.1, astrofotografi modunda kullanıcıları kısıtlıyor!
Kamera deneyimi olarak yazılımıyla farkını ortaya koyan Google, Pixel kullanıcılarını üzecek bir adım attı. Google Camera 8.1 güncellemesiyle beraber kullanıcılar ultra geniş açı lensi üzerinden astrofotografi görüntüler kaydedemeyecek.
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Kamera yazılımıyla Android camiasında adeta liderlik koltuğuna oturan Google, uzun süre konuşulmuştu. Eski nesil Pixel cihazlarda tek kamerayla dahi oldukça iyi bokeh efekti deneyimi sunarken Night Sight ile de gece modunu mobil cihazlar için bir ileri seviyeye taşımıştı. Pixel 5 ve 4a 5G modelleriyle beraber cihazlara eklediği geniş açı lens ile yazılım yeteneklerini birleştiren teknoloji devi, kullanıcılara farklı ve eşsiz görüntüler yakalama imkanı tanıyordu. Astrografik modu ile geniş açı üzerinden daha iyi gökyüzü fotoğrafları çekilmesini sağlayan Google Camera, artık kullanıcıların ultra geniş açıya geçmesini bu modda engelliyor.
Google Camera 8.1, gökyüzü fotoğrafçılığını engelliyor
Night Sight (Gece görüş) sekmesinde ortaya çıkan astrofotografi modu, kullanıcıların geceleri gökyüzünü oldukça detaylı bir şekilde fotoğraflamasına olanak tanıyor. Cihazın bir noktaya ya da tripoda sabitlenmesinin ardından başlayan çekim modunda ultra geniş açı modu 7.6 sürümünde kullanılabiliyordu. Yaklaşık 107 derecelik bir görüş alanı sağlayan ultra geniş açı ile gökyüzü fotoğrafları çekmek bir önceki sürümde mümkündü. Ancak 8.1 güncellemesiyle beraber Google, 0,6x seçeneğinde astrofotografi moduna artık izin vermiyor.
Google, yalnızca lens seçeneğinin kaldırıldığı belirtiyor
Destek sayfası üzerinde sürüm notlarını inceleyen 9to5Google, haberinde Google tarafının yalnızca lens seçeneğini kaldırdıklarına dair bir açıklama paylaştıklarını belirtiyor. Google’ın bu kararı almasında ise ultra geniş açı üzerinden çekilen astrofotografik görüntüleri pek de tatminkar bulmayışı neden olarak gösteriliyor. Eski sürüme geri dönmek biraz meşakkatli olsa da dileyen kullanıcıların 7.6 sürümünü tekrar kurarak özelliği kullanmaları mümkün.
Chrome Android, dosya tarayıcısı olarak nasıl kullanılır?
Birçok durumda telefonlardan farklı dosyalara erişebilmek ve geçiş yapabilmek için farklı uygulamalar indirmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle de telefonla birlikte gelen dosya tarayıcısı beklentileri karşılayacak seviyede değilse. Ancak Chrome tarayıcısının Android versiyonu üzerinde dosya tarayıcısı olarak kullanım imkanı sağlaması, bizim için bu soruna alternatif bir çözüm sunabilir.
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Google firmasının tarayıcısı Chrome, Android telefonlarda bu duruma özel bir uygulama indirmeye gerek kalmadan bir dosya tarayıcısı olarak kullanılabiliyor. Çok temel olarak çalışan işlev oldukça ilginç bir özellik sunarken sadece bir komut kullanılarak aktifileştirilebiliyor.
Chrome, hem internet hem de dosya tarayıcısı
Genelde alışılan durum, bu tip özelliklerin “flags” üzerinden aktifleştirilebilmeye imkan verilmesidir. Ancak bu sefer durum farklı. Yalnızca bir komut kullanılarak birkaç adımla beraber özellik kullanılabiliyor.
Öncelikle Chrome uygulamasını açmanın ardından adres çubuğuna File:///sdcard/ yazmak gerekiyor. Ardından uygulama, kullanıcıdan sistemdeki dosyalara erişebilme izni istiyor. İzin verildikten sonra bu komutun aktif olmasıyla beraber de Chrome’u artık bir dosya tarayıcısı olarak da kullanabiliyoruz.
Bu adımlarla birlikte Chrome internet tarayıcısı üzerinden videolar, resimler, ses dosyaları gibi telefonunuzdaki bütün dosya türleri, Chrome’dan çıkmadan bilgisayardakine oldukça benzer bir şekilde erişilebilir hale gelmiş oluyor. Böylelikle üzerlerinde herhangi bir ayarlama veya düzenleme yapılamasa da; kullanıcıya tarayıcı üzerinden temel bir şekilde dosyalar ve arşivleri görüntüleyebilme imkanı tanınmış oluyor.
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