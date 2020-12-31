Google Chrome, sonunda Windows 10’daki bu sorunu çözüyor

Google Chrome dünya üzerinde en çok kullanılan ve bilinen internet tarayıcılarının başında geliyor. Ancak yine de çözmesi gereken bir sürü sorun var.

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Bunların başında herkesin tahmin edeceği RAM kullanımı geliyor. Özellikle birçok sekme açık olduğu zaman görülen bu sorunun yanında ise tarayıcının optimizasyonunda da bazı sorunlar görülebiliyor. Ayrıca birçok kişinin tecrübe etmiş olacağı üzere tarayıcının bilgisayarda fazla hafıza kullanması, bilgisayarı yavaşlatmasının yanında bazı durumlarda tarayıcının cevap vermemesine ve zaman zaman da çökmesine de neden olabiliyor.

Daha önce de birkaç kez bahsettiğimiz üzere Chrome tarayıcısının arkasındaki firma Google ve Windows 10 sistemi üreticisi Microsoft bu sorunlar için yoğun mesai harcıyorlar. Son çalışmalarla birlikte ise Windows 10 işletim sistemindeki TerminateProcess işlevinin tarayıcı çökmelerini azaltmak için bir çözüm üretebileceği düşünülüyor.

Google, yakın zamanda açıkladığı bilgilere göre, süreçlerden daha sorunsuz bir şekilde çıkmak için bir süredir TerminateProcess işlevini kullanıyor. Yine belirtilenlere göre bu işlev birçok süreçte şimdiden etkisini göstermiş ve Windows’taki belli süreçlerdeki çökmeleri de engelleyecek durumda.

Yani kısaca anlatacak olursak Windows 10 sisteminde Google Chrome tarayıcısını özellikle de uzun süreler ve çok sekmeler açık bir şekilde kullanıyorsanız, tarayıcınızın artık daha verimli bir şekilde çalışması olası.

Birçok bilgisayarda bu tip bilgisayar yavaşlamaları ve çökmeler, sıkıntı oluşturabiliyorlar. O yüzden Google tarafından bu çabaların olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Ki hala deneme aşamasında olan bu özelliğin muhtemelen tarayıcıya gelecek son yenilik olmayacağı da aşikar. Çünkü Google, tarayıcısında 2021 yılı için başka çözümler ve güncellemeler getirmeyi de planlıyor.