Google bildirim sekmesini kapatıyor!

Uzun zamandır Google Plus ile birlikte kullanılan ve tüm Google servislerinde sağ üst köşede yer alan zil simgesi artık şirket tarafından kaldırılıyor.

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7 Mart tarihi ile kaldırılacak!

Google Plus servisinin kapatılma kararından sonra Google+, Hangout ve Google Fotoğraflar için bildirimler gösteren simgede ortadan kaldırılıyor. Hemen hemen tüm Google servislerinde bulunan bildirim sekmesi artık sizi rahatsız etmeyecek. Bildirim çubuğunu hemen altında yer alan bir bildiri ile 7 Mart 2019‘da bu kısımın kaldırılacağını duyurdu.

Eğer hala diğer Google servislerini kullanıyorsanız, bildirim ayarlarınızı kontrol ederek hala onlardan farklı bir şekilde bildirim almaya devam edebilirsiniz.