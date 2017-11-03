Google Bazı Pixel 2 Modellerine Android Yüklemeyi Unutmuş!

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, komik bir hata sonucunda bazı Pixel 2 sahiplerine telefonlarını işletim sistemini yüklemeden yollayarak garip bir durum ortaya çıkardı.

Google’ın geçtiğimiz haftalarda lanse ettiği yeni telefonları Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleri sahiplerine ulaşmaya günler öncesinden başlamıştı. Ancak bu sefer Pixel 2 XL modelleri beraberinde bir sorun hatta eksik ile gittiği görüldü.

Bazı Pixel 2 XL sahipleri heyecan ile kuryeden aldıkları Pixel 2 XL modellerinin güç tuşuna bastıklarında Google çalışanlarının bu telefonlara Android işletim sistemini yüklemeyi unutmasından dolayı “Geçerli bir işletim sistemi bulunamadı. Cihaz başlatılamıyor” hatası alarak telefonlarını kullanamadıkları belirtiliyor.

Google tarafından sorunun düzeltildiğine dair açıklama yapılsa da büyük ihtimalle telefonların dağıtıma çıkma öncesi son aşama olan işletim sistemi yükleme birimindeki bazı arkadaşların ürün atlaması sebebiyle böyle bir sorun olduğunu söyleyebiliriz.