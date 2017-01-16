Google Atağından Sonra Nest, Avrupa Pazarını Deniyor

Alphabet’in sahip olduğu Nest’in geleceği çok parlak görünmezken Google da akıllı ev ürünleri pazarına girerek şirketin üzerine son toprağı atmıştı.

Google tarafından gerçekleştirilen bu girişime rağmen Nest bir süre daha ürünlerini satmaya devam edecek. Hem de yeni pazarlarda. Şirketin akıllı ev ürünleri artık Avusturya, Almanya, İtalya ve İspanya’da bulunabilecek. Şirket hakkında bu kadar soru işaretleri varken yeni yerlerde şansını deneyecek olması herkes için sürpriz bir durum oldu.

Şirketin ilk ürünü olan Nest Thermostat 249 Euro olarak piyasaya çıkacak. Nest Cam Indoor ve Outdoor modelleri ise 199 Euro olacak. Nest Protect duman alarmı ve karbon monoksit dedektörlerinin fiyatı ise 119 Euro. Bu ücretlere şirketin indoor ve outdoor kameralar için verdiği Nest Aware servisi dahil değil.

Nest Aware servisi ile kameralar sadece canlı yayın yapmıyor. Aware ile kamera kayıtları saklanabiliyor ve istendiğine geri yönelik olarak taramalar yapılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre bu servis aylık 10 Euro ya da yıllık 100 Euro olarak yer alacak.