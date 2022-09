Google, Play Store’da uygulamaların derecelendirmeleri ve incelemeleri yayınlanmadan önce 24 saatlik bir bekleme süresine sahip olacaktır. Şirket, bu önlemle yanıltıcı uygulama derecelendirmeleriyle mücadele etmek istiyor.

Esper geliştiricisi Mishaal Rahman, Play Store’daki yeni bekleme süresinin duyurusunu keşfetti. Bildirim, Google’ın yanıltıcı yorumları tespit etmek ve muhtemelen kaldırmak için bekleme süresini kullanmak istediğini belirtti. Geliştiricilerin önceden gönderilen uygulama incelemelerini okuması ve ardından yanıtlaması mümkün olacaktır. Hem inceleme hem de cevap, bekleme süresinden sonra yalnızca Google uygulama mağazasının incelemeler bölümünde yayınlanacaktır.

