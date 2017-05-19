Google düzenlediği I/O geliştirici konferansında Android işletim sisteminin artık öncelikli dilinin Java değil Kotlin olduğunu duyurdu.

Google’ın seçtiği Kotlin dili JetBrains tarafından geliştirilen yeni bir programlama dili. JetBrains ayrıca Android Studio için IDE geliştiren ekip. Android için varsayılan dil olan Java gibi Kotlin’de Java Virtual Machine üzerinde çalışıyor. Android geliştirmeleri için Kotlin ya da diğer JVM dillerini kullanmak mümkün.

Android direkt olarak JVM kullanmıyor ancak çok köklü Java köklerine sahip ve buna Kotlin’in de eklenmesiyle beraber geliştiriciler için çok daha popüler olacak. Ayrıca bu destek ile beraber Kotlin de önemli bir yere sahip olacak.

Kotlin ile Java yapı olarak birbirine çok benziyor. Nesne tabanlı ve Java’nın çözdüğü problemleri çözmen üzere geliştirildi. Ancak Apple’ın geliştirdiği ve daha sonra açık kaynak haline getirdiği Swift’in aksine Kotlin, Google’ın değil. Dil JetBrains tarafından geliştirilmeye devam edecek.