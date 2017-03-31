Google, Android Wear 2.0’ın Dağıtımını Biraz Geciktirecek

Google’ın Android Wear işletim sisteminin ikinci versiyonunu merakla bekleyen kullanıcılar için biraz kötü bir haber geldi.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Android 2.0’ın geniş çaplı yayınlanmasında küçük bir gecikme olacak çünkü yazılımda bir hata var ve bu hatanın giderilmesi gerekiyor. LG’nin Watch Sport ve Watch Style modelleri çoktan güncellemeyi almıştı. Dün ise bir kaç üçüncü parti saat üreticisi de Android Wear 2.0 güncellemesini yayınladı.

Geri kalan Android Wear kullanıcıları ise biraz beklemek zorunda. Şirket tarafından yapılan açıklmaya göre Android Wear 2.0 Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 ve Tag Heuer Connected için yayınlanacak ancak diğer cihazlar için güncelleme ertelendi.