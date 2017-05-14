Google, Android O ile Güncellemeleri Daha Hızlı Dağıtmayı Hedefliyor

Google’ın Android güncellemeleri ile başı sürekli dertte ve dağıtımları daha kolay, daha hızlı ve üreticilere daha düşük maaliyetli sunmayı hedefliyor.

Google, Android O’nun altında yer alan Project Treble ile beraber bu problemin önüne geçmeyi hedefliyor. Artık donanım üreticiler bir ton yazılım değişikliği yapmadan güncellemeleri kullanıcılara dağıtabilecek.

Android’in şu ana kadarki güncellemeleri için donanım üreticileri Qualcomm ya da diğer çip üreticilerinin yazılım güncellemelerini yaparak göndermesini bekliyor ancak yeni versiyon ile beraber Samsung ve Motorola gibi üreticiler çip üreticilerinden gelecek versiyonu beklemek zorunda kalmayacak.

Android’in son sürümü Nougat 8 aydan uzun süredir piyasada ve sadece %7’lik bir kullanım oranına sahip. Diğer taraftan Android’in 4 yıl önce piyasaya sürülen versiyonu Jelly Bean’in kullanım oranı Nougat’tan daha fazla.