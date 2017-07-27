Google, Android O’da Emojileri de Unutmamış Gibi Gözüküyor

Google’ın Android o sürümünde yaptığı bir yenilikle artık kullanıcılar yanlış anlamalardan dolayı emojileri suçlayamayacak.

Google’ın yayınlayacağı Android O ile beraber emoji desteği getirecek. Bu destek ile beraber artık emoji desteklemeyen telefonlarda ya da güncellenmemiş Android telefonlarda yer almayan emojiler boş kutu olarak çıkmayacak.

Bunun yerine emoji direkt olarak kütüphaneden desteklenecek ve böylelikle kullanıcının telefonunda olmasa bile gösterilebilecek. Şirket, geliştiricilere bu özelliği nasıl kullanabileceklerini anlatan bir rehber de yayınladı.

Bu özelliğin şirketin kendi mesajlaşma uygulamalarına ne zaman gelecek henüz bilinmiyor. Ayrıca özelliğin iOS işletim sistemine sahip cihazlarla nasıl çalışacağı da bilinmeyenler arasında yer alıyor. Android O büyük bir ihtimalle Ağustos ayı sonunda indirilebilir olacak.