Google, Android Messages’ın Varsayılan Mesajlaşma Uygulaması Olmasını İstiyor

Google bugün RCS ile alakalı bir dolu duyuru yaptı ancak bunlardan en önemlisi SMS uygulaması ile ilgili olan yenilik olarak öne çıktı.

Google’ın Messenger uygulaması artık Android Messages olacak. RCS şirketin yeni jenerasyon mesaj standartı. Ancak kullanılabilmesi için GSM firmaları tarafından desteklenmesi gerekiyor. RCS ile multimedya mesajları göndermek, gelen mesajları okumak ve WhatsApp ya da iMessage gibi normal dosya aktarımı yapmak mümkün.

RCS’in yöneticisi Amir Sarhangi uygulamanın adını değiştirerek Android işletim sistemine daha fazla entegre ettiklerini açıkladı. Kullanıcılar Android Messages uygulamasını direkt olarak Play Store üzerinden indirebilecek. Bu sayede kullanıcılar güncelleme için üretici firmanın güncelleme yapmasını beklemek zorunda kalmıyor.

Bugün yapılan açklamada Android Messenger’ın donanım geliştiricilerin kendi uygulamaları yerine gelecek üreticiler de belli oldu. LG, Motorola, Sony, HTC, ZTE, Micromax, Nokia, Archos, BQ, Cherry Mobile, Condor, Fly, General Mobile, Lanix, LeEco, Lava, Kyocera, MyPhone, QMobile, Symphony, Wiko, Pixel ve Android One cihazlarında Android Messages varsayılan mesajlaşma uygulaması olacak.