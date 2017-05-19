Google, Android Go ile Android One Programına Alternatif Sunuyor

Google geliştmekte olan pazarlarda kullanılmak üzere Android Go programını duyurdu ve bu program Android One’a oldukça benziyor.

Google’ın Android One programı düşük donanımlı telefonlar hedef alınarak geliştirilmişti. Android Go ise daha düşük donanıma sahip telefonlar için geliştiriliyor. Android Go’nun kullanıcı arayüzü ve kerneli 512 MB RAM’e sahip telefonlarda çalışacak şekilde olacak.

İşletim sisteminde yer alan uygulamalar düşük bant genişliği ve RAM ile çalışacak şekilde optimize edilecek ve Play Store’un Android Go versiyonu bu uygulamaları ön plana çıkaracak. Şirket bu program kapsamında bir de Building for Billions projesini duyurdu. Bu proje ile beraber geliştiriciler kolay bir şekilde uygulamalarını optimize edebilecek.

1 GB’dan daha düşük RAM’e sahip telefonlar Android O sürümü ile beraber otomatik olarak Android Go’yu alacak. Ayrıca gelecek tüm Android sürümlerinde Go’nun da yeni bir sürümü yer alacak.