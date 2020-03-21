Google, Android 11’e programlanabilir jest özelliği ekleyebilir!

Google, Android 11 Geliştirici Sürümü’ne çok enteresan bir özellik dahil etti. Eğer nihai sürüme de dahil olursa, telefonun arka tarafına iki kez dokunduğumuzda bir işlevin çalışmasını (son uygulamalar sekmesi gibi) sağlayabileceğiz.

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Firma, Android 11 Geliştirici Sürümü’nü yayınlamasıyla birlikte ortaya “Colombus” hareketleri adı verilen yeni bir jest sistemi çıktı. Yeni fonksiyon dahilinde telefonun arka kısmına dokunduğunuzda cihazınızdaki akselometre devreye giriyor ve yaptığınız çift dokunuşu algılıyor.

Yayınlanan ikinci geliştirici sürümü ile ortaya çıkan yenilikten birçok ipucu gösterildi. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Colombus sistemi çift dokunuş ile “ekran fotoğrafı alma, son uygulamaları görüntüleme” gibi birtakım işlevleri yerine getirebiliyor. Bunu yaparken de cihazın içerisindeki akselometre ve jiroskopları kullanıyor.

Colombus şu an için sadece Pixel 3 XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında deneyimlenebiliyor. Yukarıdan da videosunu izleyebileceğiniz fonksiyon bir hayli yaratıcı olmuş gözüküyor .

Colombus sisteminden öğrendiğimize göre oluşturulan yazılım, her koşulda çalışabiliyor. İster telefonunuzun ekranını kapatın, ister kamerayı açın. Tüm fonksiyonlara göre programlanabiliyor. Bunları yaparken de herhangi bir gereksiz şarj tüketimi cihazın gerçekleşmiyor.

Ek olarak yeni hareket sistemiyle ilgili tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz;

Kamera açma.

Alarmı susturma.

Google Asistan’ı başlatma.

Müziği oynatma ve durdurma.

Gelen aramayı sessize alma.

Kronometreyi kapatma.

Ek olarak kullanıcıların insiyatifine bırakılmış özellikler (Bildirimleri sabitten kaldırma gibi).

XDA’in haberine göre bu özellik donanımsal olarak Pixel 2’den beri Google’ın üretmiş olduğu cihazlarda bulunuyor. Ama tabii ki firmanın resmi olarak yazılımsal destek vereceğini açıklaması gerekiyor. Yine de geliştiriciler bir şekilde cihazlara bu güzel özelliği eklemenin bir yolunu bulacaklardır.