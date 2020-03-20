Google I/O tamamen iptal edildi!

Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl Google I/O geliştiriciler konferansı olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkinliğin internet üzerinde çevrim içi yayınlanacağını duyuran şirket son gelişmeler ile birlikte etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.

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Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl gerçekleşmeyecek!

Google dünya genelinde hızla yayılan Corona virüs salgını nedeniyle yıl içerisindeki en büyük etkinliği olan Google I/ O 2020’yi tamamen iptal etti. Mart ayının başında yaptığı açıklamada etkinliğin internet üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak artan vaka sayısı nedeniyle Amerika’nın California eyaleti virüsün yayılmasını önlemek amaçlı birçok kısıtlama yayınladı. Bu kurallar dahilinde Google etkinliğini internet üzerinden dahi gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı.

Google yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyuyoruz ve virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlara uyarak Google I/O geliştiriciler konferansını bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz.”

Google I/O etkinliğinin web sitesinde yapılan açıklamada “Şu anda insanlara yardım edebilmek için dikkatimizi hepimizin karşılaştığı bu güçlüğe odaklı tutmalıyız.” ifadesi yer aldı. Google son gelişmeler sonrasında platform güncellemelerini geliştiriciler ile paylaşmak için blogları ve topluluk forumlarını kullanacaklarını belirtti.

Google geçtiğimiz yıllarda I/O geliştiriciler etkinliğinde genellikle Android ve diğer Google hizmetlerine gelen güncellemeleri tanıtmıştı. Bunların yanı sıra bu etkinlikte yeni donanımlar tanıttıklarını da sık sık görmüştük. Etkinliğin tamamen iptal olmasından sonra bu gibi yeni gelişmeleri ne zaman duyuracakları henüz netlik kazanmadı.

Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok teknoloji konferansı iptal edildi veya ertelendi. Bunların içerisinde yine Google’a ait kurumsal odaklı Cloud Next konferansı süresiz olarak ertelendi. Apple 13 Mart’ta 2020 Worldwide Developers Conference’ı (Dünya genelinde geliştiriciler konferansı) internet üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu. Son olarak Facebook ve Microsoft bahar geliştiriciler konferansının yüz yüze iletişim gerektiren bölümlerini iptal etti.