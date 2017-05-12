Google, Allo Uygulaması İçin Yeni Fotoğraf Efektleri Yayınladı

Günlük konuşmalarımızda emojiler ile çıkartmalar çok daha fazla yer almaya başladı ve Google da bu durumun farkına varmış olmalı.

Google yeni güncellemesi ile beraber Allo’ya bir takım yeni özellikler getirdi. Allo artık çektiğiniz selfieleri çizgi film tarzı çizimlere çevirebiliyor ve bu çizimleri çıkartma olarak kullanabiliyorsunuz.

Bu çizim daha sonradan değiştiremiyorsunuz. Özellik Nintendo Mii ya da Snapchat Bitmoji’ye benziyor denebilir. Allo bu özellikte makine öğrenimi ve nöral ağları kullanarak yüzünüz bir haritasını çıkarıyor ve bunu Lamar Abrams tarafından tasarlanmış çizimlere çeviriyor. Bu çıkartmalar daha sonra konuşmalarda kullanılabiliyor.

Şirketin araştırma blogunda yazılan gönderiyor göre bu çıkartmaları oluştururken bütün ırklardan ve yaşlardan yararlanılıyor. Özellik Allo’nun Android uygulamasına bugün yayınlandı. Uygulamanın iOS versiyonuna ise yakında gelecek.