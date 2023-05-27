Teknoloji devi Google Sonos, Sonos’un patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 32,5 milyon dolar para cezasına çarptırılarak önemli bir darbe aldı. Dava, Sonos teknolojisinin yıllardır temel bir özelliği olan birden fazla hoparlörde senkronize ses çalmayı sağlayan Sonos patenti üzerine inşa edildi. Daha önce ABD Bölge Yargıcı William Alsup, Chromecast Audio ve Google Home gibi ürünlerinin Sonos’un patentini ihlal ettiğini belirterek Google aleyhine karar vermişti. Ancak son duruşma, Google’ın sonraki ürünlerinin Sonos’un patentini ihlal etmeye devam edip etmediğini değerlendirdi. Jüri, Sonos’u memnun edecek şekilde ses teknolojisi şirketinin yanında yer aldı.

Ancak jüri, akıllı telefonlar veya diğer cihazlar aracılığıyla cihaz kontrolüne ilişkin ikinci bir patentle ilgili herhangi bir ihlal tespit etmedi çünkü Sonos, Google Home uygulamasının patenti ihlal ettiğini ikna edici bir şekilde kanıtlayamadı. Özellikle mahkeme, Sonos tarafından getirilen diğer dört patent ihlali iddiasını reddetti.

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Google, anlaşmazlığın sınırlı kullanıma sahip belirli özelliklere odaklandığını vurgulayarak yanıt verdi. Teknoloji devi, Sonos’un başlangıçta talep ettiği altı patentten yalnızca birinin ihlal edildiğini, geri kalanının ise geçersiz veya ihlal edici bulunmadığını belirtti. Google, bağımsız teknolojik gelişmeye ve fikirlerin değerine dayalı adil rekabet taahhüdünü yineledi. Şirket şu anda seçeneklerini değerlendiriyor ve sonraki adımlarını değerlendiriyor.

Jürinin kararına duyduğu derin minnettarlığı ifade eden Sonos, patentlerinin geçerliliğini koruma konusundaki kararlılıklarını kabul etti ve ses endüstrisindeki öncü buluşlarının değerini takdir etti. Sonos, Google’ı diğer beş Sonos patentini ihlal etmekten suçlu bulan Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun önceki bir kararına atıfta bulunarak Google’ı patent portföylerinin seri ihlalcisi olarak tasvir etti. Sonos, Google’ın 200’den fazla patentini ihlal ettiğini iddia ediyor ve bu davada verilen tazminatın fikri mülkiyetlerinin değerini vurguladığını vurguluyor. Sonos, icatlarının kullanımı için Google’dan adil lisans ücretleri talep etme taahhüdünü sürdürmektedir.

Google’ın Sonos’a açtığı davanın sonucu, Sonos için önemli bir zaferi temsil ediyor. İki şirket arasında devam eden hukuk savaşının, çözülmemiş davalar ve ufukta olası itirazlarla devam etmesi bekleniyor. Bu dava, teknoloji endüstrisindeki fikri mülkiyet anlaşmazlıklarında yer alan karmaşıklıkların ve yüksek risklerin bir hatırlatıcısı niteliğindedir. Bu ayın başlarında, Google ayrıca bir konum izleme davasında 39,9 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.