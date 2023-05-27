Google, bazı kullanıcılar için Yapay Zeka ile Arama özelliğini tamamen elden geçirerek “Arama Oluşturma Deneyimi” adını verdiği bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama şimdilik sınırlı özelliklere sahip olsa da, bazı kullanıcılar şimdi bu özellikleri deneme şansına sahip. Bu yazımızda Google’a nasıl yapay zeka özellikleri ekleyebileceğinizi anlattık!

Google Arama Motoru Bing’in Yapay Zekasına Rakip Olacak!

Çoğu kişinin yıllardır bildiğimiz ve takdir ettiğimiz Google Arama motoruna alışkın olduğunu varsaymak kolay. Kısa bir süre önce, Microsoft’un Bing arama motoru yapay zeka özellikleriyle Google Arama’ya meydan okumuştu. Google arama temelde aynı kalsa da, daha akıllı, daha bağlamsal ve daha dinamik sonuçlarla desteklenen bir yapay zekalı Google deneyimi ile işler biraz değişmeye başlıyor.

Google’ın bugüne kadar yapay zeka konusunda kaydettiği ilerlemeyi kullanan şirket, Arama Ağı’nı “Arama Oluşturma Deneyimi” şemsiyesi altında birçok yeni yapay zeka özelliği ve aracıyla elden geçiriyor. Bunlar arasında, aramalar için hızlı, bağlamsal sonuçlar gösteren yeni yapay zeka destekli anlık görüntüler de yer alıyor. Google Arama, bağlantıları sıralamak yerine, birden fazla kaynaktan yararlanarak soruya yanıt olarak bir özet geliştirecek.

Bunun da ötesinde, “Arama Oluşturma Deneyimi” kullanıcıları arama motoruyla konuşturmayı amaçlıyor. Yani artık Google’a aramalarınız hakkında daha detaylı takip soruları sormaya devam edebileceksiniz. Bu özellik, standart Yapay Zekasız Arama ile karşılaştırıldığında gerçekten çok etkileyici. Sormak istediğiniz şeyleri tek tek farklı yerlerde aramak yerine, sadece hızlı bir takip sorusu sorarak konuyla ilgili hızlıca detaylı bilgi alabileceksiniz.

Google’ın Yapay Zeka Aramasını Kullanmaya Nasıl Başlanır?

Program henüz beta aşamasında olduğundan, kullanıcıların Arama’da bu özelliği açabilmeleri için yerine getirilmesi gereken birkaç kriter var. Kullanıcıların Google Labs’a kaydolmuş olması ve Google One Premium (2+ TB) abonesi olması gerekiyor.

Bu sınırlamalar geçici olsa da şimdilik durum bu şekilde. Abone olmasanız bile yine de ücretsiz Google Labs’a kaydolun çünkü Google One kısıtlaması kalktığınızda sadece Labs kullanıcıları da bu özelliği kullanabilecek.

“Arama Oluşturma Deneyimi”‘ne kaydolmak için, Labs’a kaydolduktan sonra aşağıdakileri tamamlayın:

Google Arama’da Labs simgesini arayın. Tıklayın veya dokunun. AOD kartını bulun. “Açık” olarak ayarlanması için anahtara dokunun. Kullanma koşullarını onaylamak için Kabul Ediyorum’a basın.

Bunu yaptığınızda, Google’ın yeni Yapay Zeka Üretken Arama Deneyimine erişebilirsiniz. Google One abonesi değilseniz endişelenmeyin. Bu özellik, biraz zaman alsa da önizleme aşamasında Labs’a kaydolan diğer kullanıcılara da eninde sonunda ulaşacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka arama motorlarıyla bilgilere erişmeyi kolaylaştıracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!