Google, 2. parmak izi dönemine geçiyor

Google şimdilerde, eski usul şifre yazma yöntemiyle oturum açmak yerine sadece parmak izinizi kullanarak Android üzerindeki Chrome‘da kendi birtakım servislerine girebilmenize olanak sağlıyor. Bu özellik bazı Android telefonlar için bugünden itibaren mevcut olup, Android 7 veya daha yenisini çalıştıran tüm telefonlara önümüzdeki birkaç gün içinde çıkması bekleniyor. Bir Google yardım sayfasına göre, bu özellik telefonunuzun kilidini açmak için belirlediğiniz pin ve desen kilidi yöntemlerini kullanarak da giriş yapmanızı sağlıyor.

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Android telefonlar, Google Pay alımlarını doğrulamak ve uygulamalara giriş yapmak için parmak izinizi kullanmanıza halihazırda izin veriyor. Yenilik ise şu; Google, Chrome tarayıcısındaki kendi web servislerinden birine giriş yapmak için aynı parmak izini kullanabiliyor. Şu anda, Google’ın sizin için kaydettiği şifreleri passwords.google.com adresinde görüntülemek ve düzenlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz ancak Google, işlevselliği gelecekte daha fazla Google ve Google Cloud hizmetlerine eklemeyi planladığını söylüyor.



Bir şifreyi hatırlamak zorunda olmamak, bunun oturum açmak için çok daha kullanışlı bir yol olduğu anlamına geliyor ve ayrıca daha güvenli olabiliyor. Şifrelerin zayıf noktaları olabiliyor ve çoğu daha önce başka sitelerde kullanılmış “bile” olabiliyorlar. Ancak bu yöntemle birlikte, kimlik bilgileri cihazınızda yerel olarak depolanıyor, böylece bir şirketin sunucularını ele geçiremiyorlar veya hackleyemiyorlar, sizi sahte bir web sitesini ziyaret ederken kandıramıyorlar ve şifrenizi çalamıyorlar. İki faktörlü kimlik doğrulaması ile birlikte bir parola yöneticisi kullanmak bu güvenlik açıklarının çoğunu azaltmaya yardımcı oluyor ancak Google’ın kullandığı yeni yöntem noksanlıkları ortadan tamamen kaldırıyor.

Yeni özelliği deneme

Şu an için sadece “Google Pixel” cihazlarda çalışabilen bu yeni servisi, Pixel telefonunuzdaki Chrome uygulamasıyla passwords.google.com adresine giderek deneyebilirsiniz. Bu servis, Chrome‘un sizin için kaydettiği tüm şifreleri yönetmenize olanak sağlıyor. Bu kaydedilmiş şifrelerden birine dokunursanız, Google size “Siz olduğunuzu doğrulayın” diye soracaktır, bu noktada parmak izinizi veya telefonunuzun kilidini açmak için genel olarak kullanacağınız başka bir yöntemi kullanarak kimlik doğrulaması yapabilirsiniz. Servisin çalışması için kişisel Google hesabınızın, Android cihazınıza tanımlı olması gerekiyor.

Google’ın yeni özelliği, sitelerin web tabanlı yapılan girişlerini güvenceye almak için kullanabilecekleri açık bir standart olan WebAuthn protokolü ve FIDO2 kullanılarak tasarlanmış. FIDO2 standardı normal şifrelerden çok daha güvenli. 7.0 veya daha yeni bir Android versiyonu çalıştıran tüm cihazlar FIDO2 sertifikasına sahip. Google, hesabınıza giriş yapmak için aynı teknolojiyi kullanarak bir Android telefonu, 2FA güvenlik anahtarı olarak kullanmanıza olanak sağlıyor.