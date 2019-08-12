Google Pixel 4, 20x zoom kamerayla gelebilir!

Google Pixel 4 modeli, 20x zoom yapabilen bir kamerayla gelebilir. Bu iddia şirketin tasarım bölüm başkanı Claude Zellweger‘ın Instagram paylaşımıyla ortaya atıldı.

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Google Pixel 4 kamera tahminleri

Amerikalı teknoloji devi Google, Pixel serisi akıllı telefonlarıyla satış rekorları kıramasa da donanım ve yazılımın birleşimiyle telefonun kamerasının çektiği etkileyici fotoğraflarla, yayınların ve kullanıcılarının takdirlerini toplamayı başarmıştı. Şirketin yakın dönemde tanıttığı orta düzey akıllı telefonları Pixel 3a ve 3a XL‘ın kameralarına da pek çok övgü düzülmüştü.

Son habere göre Google, yeni Pixel 4 modelinde 20x zoom yapabilen bir kameraya yer verilebilir. 9to5Google sitesinin haberine göre; şirketin tasarım bölüm başkanı Claude Zellweger, Instagram kişisel hesabından yakınlaştırılmış bir fotoğraf paylaştı. Daha sonra fotoğrafın bir Pixel modeliyle ve 20x zoomla çekildiğini belirtti. Bu ses getiren paylaşım, Pixel 3 telefonlara gelecek olan bir kamera güncellemesini ya da Pixel 4‘ün telephoto kameraya sahip olacağı ihtimallerini akla getiriyor.

Hesaptan paylaşılan fotoğrafın optik zoomla mı yoksa dijital zoomla mı çekildiği ise henüz bilinmiyor. Fakat üstün yakınlaştırma yeteneğiyle dudak uçuklatan Huawei‘nin son amiral gemisi akıllı telefonu P30 Pro‘nun bile sadece 5X optik zoom yapabildiği düşünülürse fotoğrafın dijital ya da hybrid zoomla çekilmiş olması daha yüksek bir ihtimal.