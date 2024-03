Gelen son haberine göre, PC oyuncuları için oldukça heyecan verici olan God of War Ragnarok’un çıkışıyla ilgili beklenen tarih ertelendi. Dolaşan söylentilere göre, oyunun PC sürümünün çıkışı biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. God of War Ragnarok PC 2025 yılının başında yayınlanacak gibi görünüyor.

Twitter’da bilinen bir kaynak olan Silknigth, Ghost of Tsushima’nın PC sürümü hakkında yaptığı duyuruda, God of War Ragnarok’un 2025’in ilk çeyreğine kadar piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Bu haber, PC oyuncuları arasında hayal kırıklığı yarattı ve oyunun beklenen çıkış tarihini daha da erteledi.

Ancak, bu gecikme Sony’nin PC platformunda PlayStation’a özel oyunları sunma stratejisini değiştirmeyeceğini gösteriyor. Sony, Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima Director’s Cut gibi birçok eski PlayStation oyununu PC platformuna getirmeye devam ediyor. Özellikle Ghost of Tsushima Director’s Cut, 16 Mayıs’ta piyasaya sürülecek ve PC oyuncuları için büyük bir heyecan yaratıyor.

Perhaps a PC version, but not until the first quarter of 2025, if it arrives earlier, it’s a gift, but I doubt it. https://t.co/Gb0BEgsjBR

— Silknigth (@Silknigth) March 19, 2024