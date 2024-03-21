Gelen son haberine göre, PC oyuncuları için oldukça heyecan verici olan God of War Ragnarok’un çıkışıyla ilgili beklenen tarih ertelendi. Dolaşan söylentilere göre, oyunun PC sürümünün çıkışı biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. God of War Ragnarok PC 2025 yılının başında yayınlanacak gibi görünüyor.

İçindekiler God of War Ragnarok PC 2025 yılında gelebilir

God of War Ragnarok PC 2025 yılında gelebilir

Twitter’da bilinen bir kaynak olan Silknigth, Ghost of Tsushima’nın PC sürümü hakkında yaptığı duyuruda, God of War Ragnarok’un 2025’in ilk çeyreğine kadar piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Bu haber, PC oyuncuları arasında hayal kırıklığı yarattı ve oyunun beklenen çıkış tarihini daha da erteledi.

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Ancak, bu gecikme Sony’nin PC platformunda PlayStation’a özel oyunları sunma stratejisini değiştirmeyeceğini gösteriyor. Sony, Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima Director’s Cut gibi birçok eski PlayStation oyununu PC platformuna getirmeye devam ediyor. Özellikle Ghost of Tsushima Director’s Cut, 16 Mayıs’ta piyasaya sürülecek ve PC oyuncuları için büyük bir heyecan yaratıyor.

Perhaps a PC version, but not until the first quarter of 2025, if it arrives earlier, it’s a gift, but I doubt it. https://t.co/Gb0BEgsjBR — Silknigth (@Silknigth) March 19, 2024

Henüz resmi olarak onaylanmasa da, Last of Us Part II Remastered’ın da bu yıl PC’ye çıkması bekleniyor. Bu, Sony’nin PC platformunda PlayStation’a özel başlıkları genişletme ve daha fazla oyuncuya erişim sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

God of War Ragnarok PC versiyonu çıktığında, oyuna roguelite havası katacak Valhalla genişletmesinin de içinde bulunacağı belirtiliyor. Bu genişletme, oyunculara daha fazla içerik ve deneyim sunacak, ancak maalesef PC oyuncularının beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Sonuç olarak, God of War Ragnarok PC çıkış tarihinin ertelenmesi PC oyuncuları arasında bir hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Sony’nin PC platformunda oyun portföyünü genişletme kararlılığı devam ediyor ve bu, oyuncular için heyecan verici bir gelecek vaat ediyor.