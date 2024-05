PlayStation oyunlarının PC’ye gelmesi artık alışılmış bir durum haline gelmişti. Ancak Sony, God of War Ragnarok’un ne zaman PC platformuna çıkacağı konusunda uzun süre sessiz kaldı. Son aylarda çeşitli söylentiler dolaşsa da resmi bir açıklama gelmemişti. Bugün, State of Play etkinliği sırasında beklenen duyuru yapıldı. God of War Ragnarok PC platformuna Eylül ayında resmen geliyor. Bu duyuru, etkileyici bir yeni fragmanla birlikte yapıldı ve oyun severleri oldukça heyecanlandırdı.

İlginizi Çekebilir: PlayStation Plus üyelik fiyatına indirim geldi, bu fiyatlar kaçmaz!

God of War Ragnarok’un PC sürümü, yalnızca oyunun kendisini getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ultra geniş çözünürlükler, DLSS 3.7, FSR 3.1 ve XeSS 1.3 desteği gibi çeşitli PC’ye özel özelliklerle de geliyor. Ayrıca, oyunla birlikte Valhalla DLC’si de sunulacak. Bu ek içerik, Kratos’un geçmişiyle yüzleştiği derin kişisel bir yolculuk sunarak oyunculara farklı bir deneyim vaat ediyor.

God of War Ragnarok’un PC sürümü için ön siparişler de açılmış durumda. Oyunun tek oyunculu yapısına rağmen bir PSN hesabı gerektirdiğini belirtmekte fayda var. 2018’in God of War oyununun PC bağlantı noktasını da yöneten geliştirici Jetpack Interactive, bu yeni sürüm için birçok yenilik getirdi. İşte bu yenilikler hakkında bazı detaylar.

İçindekiler God of War Ragnarök PC ile coşacak

God of War Ragnarök PC ile coşacak

Kilitsiz Kare Hızları: Kratos ve Atreus’un İskandinav destanındaki yolculuğunu en yüksek performansta deneyimleyin. Kilitsiz kare hızları ve gerçek 4K çözünürlük seçeneği, İskandinav tanrıları ve canavarları karşısında savaşırken sinematik kesilmemiş kameranın tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor.

Yükseltme Teknolojisi: NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) ve Intel XeSS (Xe Super Sampling) ile tam entegrasyon, daha yüksek grafik ayarlarına ve çıktı çözünürlüklerine ulaşmanızı sağlıyor.

Ultra Geniş Ekran Desteği: 21:9 ultra geniş ekran ve 32:9 süper ultra geniş ekran desteği ile panoramik geniş ekranda Dokuz Diyar’ın nefes kesici güzelliğinin tadını çıkarın!

Valhalla DLC’si: God of War Ragnarok PC sürümü, sağlam bir Yeni Oyun+ modu ve God of War Ragnarok: Valhalla DLC’si dahil olmak üzere tüm lansman sonrası güncellemeleri içerecek. Valhalla’nın denemelerini aşarken Kratos’un geçmişinin karanlığıyla yüzleştiği, roguelite’dan ilham alan DLC, oyunun dövüş mekaniklerine yeni bir boyut katıyor.