Gmail’in Android Sürümü Pishing Saldırılarına Karşı Uyarıyor

Gmail’in Android Sürümü Pishing Saldırılarına Karşı Uyarıyor

4 Mayıs, 2017 Genel, Güvenlik 0 yorumlar

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Google, Gmail’in Android uygulamasına pishing saldırılarına karşı yeni bir koruma sistemi getirdi ve bu sistem kullanıcıları zararlı yazılımlardan koruyor.

Gmail’e gelen bir e-postada yer alan zararlı linklere uyarı koyacak. Kullanıcılar bu linke tıkladığında direkt olarak adrese gitmek yerine önce Google’ın uyarı sayfasına yönlendirilecekler. Benzer bir uyarı geçen sene Google’ın e-posta servisinin dizüstü sürümüne de gelmişti.

Uyarı sayfasında sitenin zararlı yazılım bulunduğunu ve sahte tasarım içerdiğini bu siteye devam ederek kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi tehlikeye attığınızı belirten bir bölüm yer alıyor. Linki ziyaret etmek isteyen kullanıcılar devam edebiliyor ya da linkin böyle bir içerik içermediğinizden emin olan kullanıcılar bunun yanlış bir uyarı olduğunu Google’a bildirebiliyor.

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