Gmail aktif kullanıcı sayısını açıkladı

Google’ın popüler servislerinden birisi olan Gmail‘in aktif kullanıcı sayısı yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Gmail’in resmi Twitter hesabı üzerinden, “1.5 milyar kullanıcı…. Teşekkür ederiz” açıklaması yapıldı.

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Gmail kullanıcı sayısının yıllar içindeki değişimi

2004 yılında kurulan, ABD merkezli elektronik posta servisi olan Gmail, 14 yılda 1.5 milyar kullanıcıya ulaştı. Daha önce 2016 yılının Şubat ayında 1 milyar aktif kullanıcısının olduğunu duyuran Gmail, iki yıl içerisinde aktif kullanıcı sayısını %50 arttırmış oldu. Gmail’in 500 milyon kullanıcıya ulaşması 8 yılı sürerken, ikinci 500 milyon kullanıcıya ulaşması 4 yıl, üçüncü 500 milyon kullanıcıya ulaşması ise ise 2.5 yıl sürdü.

Bu başarıda Google’ın servislerini her geçen gün daha kullanılabilinir hale getirme çabasının payı oldukça fazla. Örneğin Gmail, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir yeniliğe gitmişti ve bu yenilik sonucunda bazı fonksiyonlar kazanmıştı. Bu yenilik ile birlikte Google’ın, Takvim, Google Keep, Görevler gibi servislerine Gmail’in arayüzü üzerinden doğrudan erişim imkanı getirilmişti.