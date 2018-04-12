Gmail büyük tasarım değişimine gidiyor

Google, G Suite müşterilerine büyük bir Gmail tasarım değişikliğinin yolda olduğunu söyleyen bir e-posta gönderdi. Normalde “müşterilere özel” olarak gönderilen bu e-posta, tabii ki kısa bir süre sonra internete düştü ve şirket tasarım değişikliğini onayladı.

İlginizi çekebilir: Instagram’a indirme özelliği geliyor

Gmail tasarım değişikliğinde neler var?

Gönderilen e-postada yapılacak değişiklikler şu şekilde sıralanmış:

Web arayüzünde taze ve temiz görünüm

Google Calendar gibi G Suite uygulamalarına kolay erişim

Aynı mobilde olduğu gibi web’te de akıllı yanıtlama

E-mailler için “ertele” özelliği ve tekrar ne zaman posta kutusunda görüneceğini seçebilme

Çevrimdışı desteği

Google yaptığı açıklamada bu özellikler ilk olarak G Suite müşterileri için yapılan ‘Early Adopter Program’ın bir parçası olarak sunulacak ancak daha sonra tüm Gmail kullanıcılarına da gelecek. Büyük ihtimalle yeni özelliklerin kullanımı beta olarak başlayacak ve daha sonra tam sürüme geçilecek.