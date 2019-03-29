GM 9 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlandı

GM 9 Pro için Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. Şirketten yapılan duyuruya göre bugünden itibaren sunulmaya başlanan güncelleme, 10 gün içerisinde tüm GM 9 Pro kullanıcılarına ulaşmış olacak.

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GM 9 Pro için Android Pie güncellemesi neler sunuyor?

1 GB boyutlu güncelleme ile birlikte yeni Android One arayüzü, hareket tabanlı gezinme özellikleri, adaptif batarya ve parlaklık ile birlikte dijital refah uygulaması gibi özellikler telefona ekleniyor. OTA yoluyla sunulan güncellemenin, 10 gün içerisinde tüm GM 9 Pro modellerine sunulacağı belirtiliyor.

GM 9 Pro özellikleri

6.01 inç Full HD+ AMOLED ekran sunan telefon, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve bu ekranda Dolby Vision desteği bulunuyor. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Snapdragon 660,bugün PUBG Mobile gibi popüler oyunları oynamak için oldukça yeterli.

DxOMark‘tan 90 puan alarak adından söz ettiren GM 9 Pro’da 12 MP + 8 MP olmak üzere çift arka kamera sunuyor.