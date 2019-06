Glovo Türkiye verileri: Yemekte lahmacun favorimiz

Yemek siparişinden market alışverişine kadar ihtiyaç duyulan her şeyi kullanıcılara ulaştıran Glovo, son bir yılın sipariş trendlerini açıkladı. Glovo’nun istatistiklerine göre, derbi akşamlarının en çok tercih edilen yemeği pizza oldu. İstanbul’dan verilen tatlı siparişlerinde yeni nesil lokmacılar tüm tatlı siparişlerinin önüne geçti.

Market siparişlerinde tropikal meyve siparişleri dikkat çekerken yılın öne çıkan trendi mango oldu. Kullanıcılarına kurye hizmeti de veren Glovo’nun bu özelliğini en çok unutkanlar kullandı. Kurye siparişlerinde sırasıyla unutulan anahtar, şarj aleti ve bilgisayarlar kullanıcılara ulaştırıldı.

Yemekte lahmacun birinci

Her 4 İstanbulludan biri fast food sipariş ederken, İzmirlilerin verdiği her 2 yemek siparişinden birinde Türk mutfağı tercih edildi. Tüm şehirler arasında hamburgeri en çok seven Ankaralıların ise her 5 siparişinden biri hamburger oldu. Tüm yemek siparişlerinde lahmacun açık ara lider oldu.

Lokma trendi tam gaz devam ediyor

Tatlı tercihleri de şehirlere göre farklılık gösterdi. İstanbullular yeni trend dolgulu lokmayı tüm tatlılardan fazla sipariş ederken İzmirliler dondurma, Ankaralılar ise waffle tercih etti. Lokmada çikolatalı sos, waffle’da ise muz, tatlıların en çok tercih edilen eşlikçisi oldu.

Türkiye’de son yıllarda çayın tahtını sallayan kahve trendinde en çok tercih edilen ürün latte oldu, latteyi filtre kahve ve capuccino takip etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla soğuk kahve siparişlerinde de artış yaşandı, soğuk kahve geçen aya oranla 2 kat fazla tercih edildi.