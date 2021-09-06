Gizli Bir Şirket Apple Car İçin Araç Test Tesisi Aldı!

Yakın zamanda ismi bilinmeyen bir şirket tarafından ABD’nin Arizona eyaletinde araç test tesisi satın alındı. Bu tesisin muhtemelen Apple Car için satın alındığı konuşuluyor.

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Test alanı, Phoenix, Arizona’nın hemen dışında bulunan 5.458 dönüm büyüklüğünde bir arsa. Yıllardır Route 14 Investment Partners LLC adında gizemli bir şirket tarafından kiralaık olarak kullanılıyordu. Route 14, tüm dış işlerini Greenberg Traurig hukuk bürosu tarafından yöneterek kimliğini şimdiye kadar iyi bir şekilde gizli tutmuştu.

Satın alma işlemi yalnızca birkaç ay önce ( bu yılın 25 Haziran’ında) gerçekleşmiş olsa da, Route 14, Apple’ın otomobil teknolojisi geliştirmek üzerinde çalıştığının keşfedilmesinden kısa bir süre sonra, 2015 yılında şirkete dahil edilmişti. O zamandan beri, hiç kimse araç test alanlarında neler olduğunu tam olarak bilmese de, şirket yıllardır alanı kiralıyor ve bu alanı da kullanıyor. Satın alma tapusu MacRumors tarafından keşfedildi ve söz konusu şirketin tüm alan 125 milyon dolara satın aldığını ve bunun nakit olarak ödendiğini gösteriyor.

Route 14’ün satın alımının satış tapusu üzerinde veya bu konuda kağıt üzerinde herhangi bir yerde Apple ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da, söylentilerin gerçeklere göre nispeten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz ancak bunu kanıtlar nitelikle bir detay var: Apple, Corporation Trust Company (CTC) içinde Route 14’ün de kayıtlı olduğu bir posta kutusuna sahip. Bu, Apple ve Route 14 arasındaki tek somut bağlantı faktörü olsa da, Apple’ın araba projesi etrafındaki son zamanlardaki hareket ve söylentilerin artışı, doğal olarak tüm bunları gündeme getiriyor. Apple, son derece gizli bir şekilde otomobil teknolojisi geliştirme yolunda iyi gidiyorsa, araçlarını verimli ve gizlilik içinde test etmek için böyle büyük kapasiteye ihtiyaç duyacaktır.

Perşembe günü, Apple’ın Japonya’dan LG Electronics ve Güney Kore’den SK Group da dahil olmak üzere Asyalı otomobil teknolojisi tedarikçileri ile iletişim halinde olduğu keşfedildi. Ancak bundan önce bile, Apple’ın aralarında LG, SK ve Hanwha’nın da bulunduğu bir dizi Güney Koreli şirketle konuştuğu yaygın olarak biliniyor. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü Apple, resmi olarak Mercedes’ten iki mühendisi “Özel Projeler Grubu” ile çalışmak üzere işe aldı. Bu hareketiyle birlikte Apple’ın otomobil endüstrisine girme planlarının inkar edilemez bir şekilde ilerlediği anlamına geliyor desek hiçte yanılmış sayılmayız. Global olarak bir çip krizinin olduğunu düşünürsek tahminler Apple’ın ilk otomobilini 2024 yılından önce çıkarmayacağını gösteriyor.