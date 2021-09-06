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Gizli Bir Şirket Apple Car İçin Araç Test Tesisi Aldı!
Yakın zamanda ismi bilinmeyen bir şirket tarafından ABD’nin Arizona eyaletinde araç test tesisi satın alındı. Bu tesisin muhtemelen Apple Car için satın alındığı konuşuluyor.
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Test alanı, Phoenix, Arizona’nın hemen dışında bulunan 5.458 dönüm büyüklüğünde bir arsa. Yıllardır Route 14 Investment Partners LLC adında gizemli bir şirket tarafından kiralaık olarak kullanılıyordu. Route 14, tüm dış işlerini Greenberg Traurig hukuk bürosu tarafından yöneterek kimliğini şimdiye kadar iyi bir şekilde gizli tutmuştu.
Satın alma işlemi yalnızca birkaç ay önce ( bu yılın 25 Haziran’ında) gerçekleşmiş olsa da, Route 14, Apple’ın otomobil teknolojisi geliştirmek üzerinde çalıştığının keşfedilmesinden kısa bir süre sonra, 2015 yılında şirkete dahil edilmişti. O zamandan beri, hiç kimse araç test alanlarında neler olduğunu tam olarak bilmese de, şirket yıllardır alanı kiralıyor ve bu alanı da kullanıyor. Satın alma tapusu MacRumors tarafından keşfedildi ve söz konusu şirketin tüm alan 125 milyon dolara satın aldığını ve bunun nakit olarak ödendiğini gösteriyor.
Route 14’ün satın alımının satış tapusu üzerinde veya bu konuda kağıt üzerinde herhangi bir yerde Apple ile doğrudan bir bağlantısı olmasa da, söylentilerin gerçeklere göre nispeten daha küçük olduğunu söyleyebiliriz ancak bunu kanıtlar nitelikle bir detay var: Apple, Corporation Trust Company (CTC) içinde Route 14’ün de kayıtlı olduğu bir posta kutusuna sahip. Bu, Apple ve Route 14 arasındaki tek somut bağlantı faktörü olsa da, Apple’ın araba projesi etrafındaki son zamanlardaki hareket ve söylentilerin artışı, doğal olarak tüm bunları gündeme getiriyor. Apple, son derece gizli bir şekilde otomobil teknolojisi geliştirme yolunda iyi gidiyorsa, araçlarını verimli ve gizlilik içinde test etmek için böyle büyük kapasiteye ihtiyaç duyacaktır.
Perşembe günü, Apple’ın Japonya’dan LG Electronics ve Güney Kore’den SK Group da dahil olmak üzere Asyalı otomobil teknolojisi tedarikçileri ile iletişim halinde olduğu keşfedildi. Ancak bundan önce bile, Apple’ın aralarında LG, SK ve Hanwha’nın da bulunduğu bir dizi Güney Koreli şirketle konuştuğu yaygın olarak biliniyor. Ayrıca geçtiğimiz cuma günü Apple, resmi olarak Mercedes’ten iki mühendisi “Özel Projeler Grubu” ile çalışmak üzere işe aldı. Bu hareketiyle birlikte Apple’ın otomobil endüstrisine girme planlarının inkar edilemez bir şekilde ilerlediği anlamına geliyor desek hiçte yanılmış sayılmayız. Global olarak bir çip krizinin olduğunu düşünürsek tahminler Apple’ın ilk otomobilini 2024 yılından önce çıkarmayacağını gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S22: Samsung, Avrupa Dışındaki Çoğu Pazarda Snapdragon 898 Kullanacak!
Galaxy S22 serisi, çok beklenen Exynos 2200’ü gelecek yıl tüm görkemiyle sergileyecek ancak görünen o ki, çoğu alıcı, Exynos’tan güç alacak telefonların yalnızca Avrupa modellerini gösteren yeni bir sızıntı ile Snapdragon 898 alacak. Samsung Galaxy S22, Şubat 2022’de piyasaya sürülecek. Telefonların detayları son zamanlarda kapsamlı bir şekilde sızdırıldı ve en son sızıntı, piyasaya sürüleceği çeşitli pazarlarda ürün yelpazesini güçlendirecek yonga setleri hakkında çok ihtiyaç duyulan bazı bilgileri veriyor.
Tipster Front Tron’a göre, Samsung, Snapdragon 898‘i neredeyse yalnızca Galaxy S22’de kullanacak gibi görünüyor. Genellikle Samsung sızıntılarıyla dikkat çeken sızıntı, Snapdragon 898’in Galaxy S22 serisinin Kuzey Amerika modelinde kullanılacağını belirtiyor. Hong Kong, Kore ve Çin modellerinin Snapdragon 898’i almaları “büyük olasılık” olarak değerlendiriliyor. İlginç bir şekilde, Hint modeli de Afrika’da satılan modellere yayılabilecek Qualcomm yonga setini kullanıyor gibi görünüyor.
Mevcut haliyle, yalnızca Avrupa modellerinin Exynos 2200‘ü alacağı onaylandı. Görünüşe göre Samsung, Exynos 2200 ve mRDNA GPU’su için ortalamanın altında verim oranlarıyla uğraşıyor gibi göründüğü için bu sürpriz olmamalı. Birkaç hafta öncesine ait sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisini yalnızca Snapdragon 898‘i kullanmaya yönlendirdi.
Galaxy S22 Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Kaynağa göre, Galaxy S22 6.06 inç ekrana sahip olacak, S22+ ve S22 Ultra ise sırasıyla 6.55 inç ve 6.81 inç ekranlar sunacak. Bu, S22 ve S22+’nın S21 ve S21+’tan daha küçük olacağı , S22 Ultra’nın ise çoğunlukla S21 Ultra ile aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. S22 ve S22+, LTPS panelleriyle yetinecek ve S22 Ultra bir LTPO ekrana sahip olacak.
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İlginç bir şekilde, S22 ve S22+, pil üniteleri sırasıyla 3800 mAh ve 4600 mAh’de saat hızına sahip olan, öncekilerden daha küçük piller sunmaya eğilimlidir. S21’de 4000 mAh pil bulunurken S21+’da 4800 mAh pil bulunur. S22 Ultra, S21 Ultra’nın 5000 mAh pilini muhafaza edecek şekilde lanse edildi . Galaxy S22 serisinin ekran altı selfie kameralarından tamamen kaçındığı söyleniyor. Bu, teknolojinin ilk nesil biçimindeki düşük performansından kaynaklanıyor olabilir. Arkada ise Galaxy S22 ve S22+, 12 MP telefoto ve ultra geniş açılı kameralar tarafından desteklenen 50 MP ana kameralara sahip olacak. Bu, iki telefon için gerçek bir optik zoom lensine dönüş anlamına geliyor. S22 Ultra, 108 MP ana kamera, iki adet 12 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve bir lazer otomatik odaklama sensörü ile listeleniyor. Telefonlar, birkaç pazarda Exynos 2200 ve AMD RDNA2 GPU’su tarafından desteklenirken, çoğu pazar Qualcomm’un Snapdragon 898’ini alacak. Bellek ve depolama yapılandırmalarının Galaxy S21 serisiyle aynı olması bekleniyor.
Kaynak: Notebookcheck, Tipster Front Tron
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Uygulama
WhatsApp, Kasım Ayında 48 Telefon Modelinde Çalışmayı Durduracak
48 farklı model akıllı telefon kullanıcıları, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ‘ı yakında kullanamayacak. 1 Kasım’da Facebook’un sahip olduğu platform, SSS bölümüne göre Android 4.1, IOS 10 ve KaiOS 2.5.1’den daha eski sistemlerde çalışan telefonlarda uygulama çalışmayı durduracak.
Bu telefonların hiçbiri WhatsApp tarafından destek almayacak ve uygulama ile uyumsuz olacaktır. Aşağıda bulunan listede sizin de kullanmış olduğunuz bir cihaz varsa şirketin desteklediği bir işletim sistemine sahip daha yeni bir telefon modeline geçmeniz veya tamamen farklı bir mesajlaşma servisi gerekecektir.
Bazı cihazların kaldırılması ile birlikte şirket bir blog gönderisinde “en çok istenen özelliklerden biri” diye isimlendirdiği yeni bir özelliği de tanıttı ve kullanıcıların IOS’tan Samsung Android cihazlara geçiş yaparken sohbetlerini kolayca taşımasına olanak sağladı.
Bu özellikten önce, IOS sohbet geçmişleri iCloud hesabında saklanırken, Android sohbet geçmişleri Google Drive üzerinden kayıt altına alınmaktaydı. Bu durumda da farklı işletim sistemi kullanan cihazlarda aktarım sorunu ortaya çıkarıyordu.
Bu yeni özellik sadece sesli mesajları, fotoğrafları ve videoları taşımayı sağlamaktadır. Arama geçmişi veya görünün kişilerin isimlerini içermez. Ayrıca Android 10 veya sonraki sürümlerini çalıştıran herhangi bir Samsung cihazında mevcut olarak kullanılacaktır. Yakında Samsung dışında daha fazla Android cihazda kullanıma sunulacaktır.
1 Kasım’dan İtibaren Hangi Akıllı Telefonlar Artık WhatsApp Kullanamayacak?
Apple: Birinci nesil iPhone SE, 6s ve 6s Plus
Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core ve Galaxy Ace 2
LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD ve 4X HD, ve Optimus F3Q
ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo
Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2
Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo ve Xperia Arc S
Diğer Modellerden Bazıları: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Lenovo A820
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