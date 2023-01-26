Vivo’nun en yeni telefonları arasında giriş segmente konumlandırılan Y16 incelemesiyle karşınızdayız.

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Not: Bu videoda kullanılan Vivo Y16 modeli Vivo Türkiye tarafından inceleme örneği olarak temin edilmiştir.

2022 Dünya Kupası’nın resmi telefon sponsoru olan vivo, 2,5D tasarımlı Y16 modeliyle giriş segmentinde şık ve özellikleri ile dikkat çeken bir model ortaya koymayı başarmış. 5.000 mAh bataryası ile uzun saatler boyunca kullanım vadeden Vivo Y16, yapay zeka destekli çift arka kamera ile geliyor.

Fiziksel ve cihazın yanına konumlandırılan parmak izi okuyucu kullanan vivo Y16, tasarımsal olarak da parmak izi bırakmayan özel malzemeler ile hazırlanmış. MediaTek Helio P35’den gücünü alan telefonda 4 GB bellek ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Genişletilmiş RAM 3.0 teknolojisi ile 4 GB belleği 8 GB’a yükseltme imkanınız da bulunuyor.

Vivo Y16 Özellikleri

Boyut: 164 x 75,6 x 8,2 mm

164 x 75,6 x 8,2 mm Ağırlık: 184 gram

184 gram Ekran: 6,51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI

6,51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI İşlemci: Mediatek Helio P35

Mediatek Helio P35 RAM/Depolama: 4GB/64GB

4GB/64GB Kamera: 13MP + 2MP / 5MP Ön Kamera

13MP + 2MP / 5MP Ön Kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj: 10 Watt