Gionee Max Pro tanıtıldı!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Gionee, fiyat/performans odaklı olan Gionee Max Pro modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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2002 yılında kurulan Çin merkezli şirket Çin’in en büyük cep telefonu üreticilerinden birisi konumunda. Özellikle uygun fiyatlı telefonları ile bilinen firma, günlük kullanıma odaklanan ve mütevazı özellikleri sahip yeni akıllı telefonu Gionee Max Pro modelini duyurdu.

6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelen Gionee Max Pro, 1600 × 720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Ayrıca cihaz, damla çentikli tasarımıyla seviyesine göre fena sayılmayacak bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Unisoc 9863A işlemciden güç alan akıllı telefonda 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın 6.000mAh kapasiteli oldukça büyük bir bataryaya sahip.

Gionee Max Pro modelini teknik özellikleri

Ekran: 6,52 inç, 720 x 1600, HD+

İşlemci: Unisoc SC9863A

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 13MP geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı sensör

Batarya: 5.000mAh, 15W hızlı şarj

Boyutlar: 165 × 75 × 10 mm

Ağırlık: 212 gram

İşletim Sistemi: Android 10

Renkler: Siyah, Mavi, Kırmızı

Fiyat: 95 dolar

Son olarak Gionee Max Prom modelinin arka tarafında; 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ile standart seviye bir kamera performansı vadediyor. Ayrıca ekranın üstünde bulunan damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

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