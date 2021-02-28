iPhone 12 Pro Max siparişi verdi “elmalı yoğurt” geldi!

Çin’de yaşayan bir kadın, Apple Store’dan bir iPhone 12 Pro Max siparişi verdi. Ancak paketi teslim aldığında hayal kırıklığına uğradı. Pakette iPhone 12 Pro Max’ini görmeyi beklerken elma aromalı bir yoğurt içeceği ile karşılaştı.

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iPhone 12 Pro Max yerine içecek geldi

Liu adlı kadın Cuma günü Weibo’ya bir video yükledi. Videoda Apple’ın resmi web sitesinden yeni bir iPhone satın almak için 1.500 dolardan fazla para harcadığını açıkladı. Daha sonra paketi açtığında, birisinin onun iPhone’unu bir içecekle değiştirdiğini anladı.

Liu, paketi doğrudan teslim almadı. Bunun yerine kargoyu yerleşim bölgesindeki bir teslimat noktasından aldı.

Yerel polis, takasın bir hırsızlık vakası olduğunu düşünüyor. Ancak hiç kimse değişimin hat boyunca nerede gerçekleştiğinden emin değil. Teslimden sorumlu şirket olan Apple ve Express Mail Service şu anda bir soruşturma başlatıyor.

Bir EMS müşteri hizmetleri çalışanı Cuma günü Global Times’a olayın hala soruşturma altında olduğunu söyledi. “Bununla özel olarak ilgilenen meslektaşları atadık” dedi. Apple da soruşturmanın halen devam ettiğini söyleyerek benzer bir yanıt verdi.

Apple ürünleri ve özellikle yüksek fiyatlı iPhone’lar genellikle bu tür hırsızlığa maruz kalıyor. Aralık başında gerçekleşen bir olayda da beş adam, Dover Delaware’deki bir Best Buy’da sergilenen ürünler gibi görünen 12.000$ değerindeki Apple ürünlerini çalarken güvenlik kameralarına çıkmıştı.