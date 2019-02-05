Gigabyte’ın “ilk taktik oyuncu monitörü”: AORUS AD27QD

Gigabyte, geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2019 fuarında “ilk taktik oyuncu monitörü” vurgusuyla dikkat çeken AORUS AD27QD modelini tanıttı. Monitör hem tasarımsal hem de donanımsal özellikleriyle bir oyuncunun isteyebileceği birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

GIGABYTE AORUS AD27QD özellikleri

Tasarımsal açıdan ilk göze çarpan detay, son dönemdeki tüm oyuncu ürünlerinde olduğu gibi RGB aydınlatmalar. Monitörün arka bölümünde yer alan AORUS logosuyla beraber her iki tarafta yer verilen şeritler, RGB aydınlatmalarla donatılmış durumda. Şirketin RGB Fusion App yazılımı üzerinden bu RGB aydınlatmaları kontrol edebiliyor ve zevkinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Yazılım içinde birbirinden farklı birçok renk modu yer alıyor. Tasarım noktasında monitör ergonomi anlamında oldukça esnek. Pivot pozisyonunda kullanılabiliyor, öne arkaya esneyebiliyor ve ayrıca yüsekliği ayarlanabiliyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda 27 inç ekran boyutuna sahip ürün, 1 ms tepki süresi ve 144 Hz tazeleme oranıyla geliyor. Ekran çözünürlüğünün ise 2560×1440 olduğunu belirtelim.

Panel kalitesi anlamında DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde %95’i karşılanıyor ve DisplayHDR 400 sertifikası ile oldukça parlak renkler vadediliyor. Ürünün içerisinde 10bit Color IPS panel kullanılmış ve bu sayede 178 dereceye varan bir geniş görüş açısı bulunuyor.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Modelin belki de en dikkat çekici yanı oyuncular için düşünülmüş ilginç özellikler. Bunların arasında FPS oyuncuları için silahın tepme efektinin bulanıklığını engelelyen Aim Stabilizer, ayar desteği sunan GameAssist, karanlık noktaları aydınlatan Black Equalizer, donanım verilerini ekrana taşıyan panel ve özel nişan ekleme gibi özellikler bulunuyor.