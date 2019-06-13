GIGABYTE’ın en yeni faresi: Aorus M2 (HEDİYELİ)

Katılım Linki: https://gleam.io/A2IPS/aorus-m2-ekilii

GIGABYTE Aorus M2 inceleme videomuzda, ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanan oyuncu faresini inceliyoruz. Ayrıca ürünü sizlerden birine hediye edeceğiz.

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GIGABYTE Aorus M2 inceleme

Oldukça sade bir tasarım anlayışına sahip model, hem sağ hem de sol elle kullanılabilir bir yapıda. Sadece 76 gram ağırlığı ile oldukça hafif olan model, ayrıca kompakt bir tasarıma sahip. Görsel açıdan Aorus logosunda yer alan RGB aydınlatmadan söz etmeden olmaz. Bu aydınlatmayı, şirketin Fusion 2.0 yazılımı üzerinden kontrol edebilmek mümkün.

Farenin hem sol hem de sağ tarafında iki adet özelleştirilebilir tuş yer alıyor. Ayrıca tekerleğin hemen altında DPI seçenekleri arasında anlık geçiş yapabilmenizi sağlayan bir farklı tuş daha var. Tüm bu tuşları yine yazılım üzerinden özelleştirebilmek mümkün.

50 milyon tıklamaya dayanıklı Omron anahtar kullanan GIGABYTE Aorus M2 modelinde Pixart 3327 sensörü yer alıyor. Maksimum 6200 DPI’a çıkabilen bu sensör, 100 DPI aralıklarla ayar yapabilmenize olanak tanıyor.