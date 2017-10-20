Gigabyte’ın Aorus Markası Yeni Bir Oyuncu Dizüstü Modeli Tanıttı

Gigabyte’ın bir girişimi olarak bilinen Aorus markası SLI grafik kartına sahip yeni bir oyuncu modeli dizüstü bilgisayar duyurdu.

Gigabyte’ın oyuncu odaklı ürünlerinin çıktığı Aorus’un yeni modeli 17.3 inç büyüklüğünde ekrana, alçak profil tuş takımına ve SLI grafik kartına sahip. Aorus X9 adıyla duyurulan bilgisayarın 120 Hz tazeleme hızına ve %100 AdobeRGB renk desteğine sahip iki farklı ekran seçeneği bulunuyor.

Aorus tarafından yapılan açıklamaya göre X9, SLI ve mekanik klavyeye sahip en ince dizüstü modeli. Cihazın içerisinde Intel Core i7-7820K işlemci, çift NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartı, 64 GB DDR4 RAM ve çift M.2 NVMe SSD depolama birimi, 10 farklı kontrol seçeneği bulunan 4 fanlı soğutma sistemi bulunuyor. Aorus X9 önümüzdeki ay içerisinde Amerika’da 3649$’dan satışa çıkacak. Modelin diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.