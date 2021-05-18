Donanım
4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
Gigabyte Z590 Vision G incelemesiyle karşınızdayız. Intel’in yeni nesil Z590 çipsetini kullanan anakart, beyaz severlere özel olmasının yanı sıra 4 adet M.2 SSD desteği ve 6 SATA desteği ile bol bol depolama alanı sunuyor.
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4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G
*Bu video Gigabyte Türkiye’nin desteği ile hazırlanmıştır.
Z590 Vision G, son dönemlerde artan beyaz severlere yönelik bir anakart. Tabii asıl amacı profesyonel kullanıcılar olduğunu belirtelim. Gigabyte’ın Vision serisi oyundan ziyade 3 boyutlu işleme, video editörleri vb. çalışan gruplarına yönelik bir kart olarak dikkat çekiyor.
Tabiki bir Gigabyte kartı olduğu için soğutmada başarılı olduğunu da vurgulayalım. MOSFED ve DRM’leri kaplayan ısı blokları ile Intel’in 10. ve 11. nesil işlemcilerinde ısınma sorununu ortadan kaldıran kart, şıklığın yanı sıra performans odaklı olmasıyla göz dolduruyor.
8 + 4 pinlik bir CPU güç desteği sunan kartta hız odağı da dikkat çekiyor. 3’ü Gen4 olmak üzere toplamda 4 ader M.2 SSD desteği sunan cihazda bol bol ve 7 GB/sn’e varan okuma-yazma hızlarına ulaşmak da mümkün. 3 adet PCIe x16 yuvalarında da ilkinde Gen4 desteği var. Böylece hem işlemci performansı, hem ekran kartından alınacak daha yüksek performans ve depolamadaki hız birleşince mükemmel hızlarda render alma imkanınız doğuyor.
128 GB’a kadar bellek desteğini XMP profili ile 4.600 MHz’e de çıkabiliyorsunuz. Yani üst seviye bir render bilgisayarı kurmak istediğinizde isteğinizi Gigabyte Z590 Vision G ile sağlayabilirsiniz. Arka panelde de bol bol bağlanti mevcut;
2 x USB 2.0/1.1 yuvası
1 x PS/2 klavye-fare bağlantısı
4 x USB 3.2 Gen 1 yuvası
1 x DisplayPort yuvası
1 x HDMI yuvası
2 x USB 3.2 Gen2 Tip-A yuvası
1 x SB 3.2 Gen 2×2 Tip-C yuvası
1 x USB 3.2 Gen 1Tip-C yuvası
1 x RJ-45 yuvası
6 x ses yuvası
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Donanım
DAHİLİ KAMERASI BULUNAN MONİTÖR! | Asus BE24EQK
Asus BE24EQK, günümüz pandemi döneminde temel gereksinimlerden olan kamera ve mikrofonu dahili olarak kullanan bir iş monitörü olarak dikkat çekiyor. 23,8 inç boyutundaki monitör, genel kullanımlarda da fazlasıyla işinize yarayacak.
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DAHİLİ KAMERASI BULUNAN MONİTÖR! | Asus BE24EQK
Tasarımsal olarak sade bir ofis monitörü olan Asus BE24EQK, akıllı telefonlardaki gibi sanki bir pop-up ön kameraya sahipmiş gibi görünüyor. Üzerinde yer alan entegre 2 MP değerindeki FHD web kamerası ile konferans, toplantı, uzaktan eğitim gibi birçok konuda size yardımcı olacak. Aynı zamanda bu kamerada yer alan dahili mikrofonlar da sesinizin karşıya gitmesini kolaylaştırıyor. Kalite olarak üstün bir performans vermediğini belirtelim. Yani bir konferans ve çevrimiçi toplantı için yeterli olsa da bir yayın için kalitesi biraz kötü gelebilir. Yeterli ışık kaynağı olması halinde fazlasıyla tatmin edecektir.
Asus BE24EQK modeli bir diğer yandan kamera 315 derece dönebiliyor. Bu sayede yapılacak yüz yüze görüşmelerde de kamerayı karşıdaki kişiye çevirebilirsiniz. Aynı zamanda yukarı ve aşağı şekilde 10 derece de eğim sağlayabiliyor. Bu gerçekten ürünü bambaşka yapan bir özellik. Aynı zamanda güvenlik için dahili bir kamerayı kapatan mekanizma da mevcut.
IPS panel ile rahat kullanım
Monitörün kendisine geldiğimizde ise 23,8 inç FHD bir IPS panel kullanan monitör, bu sayede 178 derece gibi geniş bir görüş açısına sahip. Asus BE24EQK, NTSC renk gamutunun %72’sini destekliyor. Ayrıca maksimum 300 cd/㎡ parlaklığa çıkabiliyor. Trace Free Teknolojisi ve Splendid Akıllı Görüntü Teknolojisi ile donatılan monitör, gözleriniz için de Düşük Mavi Işık Filtresi de barındırıyor. Dahili kamera ve mikrofonun yanı sıra 2W x 2 stereo hoparlör de bulunan cihaz, bir bilgisayara, mini bilgisayara ya da laptopa bağlanarak tam bir zoom ünitesi olarak kullanılabilir.
Sabit ve kısa bir ayak kullanmış olması bir dezavantaj olabilir, yükseltmek adına altına bir cisim koyma gereksinimi de olabiliyor. Ekranın da dönemiyor olması bazı anlarda zorluk çıkartabilir. Bağlantı seçeneklerine gelince üründe DisplayPort, HDMI, D-sub, Ses girişi ve kulaklık girişleri yer aldığını görüyoruz. Bu da olduğunca yeterli.
Genel olarak baktığımızda Asus BE24EQK modeli, şu dönemde ofis ortamlarında ekstra bir web kamerası ihtiyacı yerine hem kaliteli bir monitörü hem de web kamerasını bünyesinde barındıran yapısıyla dikkat çekici bir model olacak gibi görünüyor. Genel kullanımda da kullanması keyifli ve yeterli bir monitör olmuş.
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Donanım
EN UCUZ RTX 30 KARTI (Tabii bulursak) | ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi
ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi ile karşınızdayız. RTX 30 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan RTX 3060’ın detaylarına ve oyun testlerine göz atıyoruz.
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EN UCUZ RTX 30 KARTI (Tabii bulursak) | ROG Strix RTX 3060 O12G Gaming incelemesi
Oyun Test Sonuçları
- BFV (2K) 127 fps
- BFV (FHD) 158 fps
- Cyberpunk 2077 (2K) 42 fps
- Cyberpunk 2077 (FHD) 68 fps
- F1 2020 (2K) 123 fps
- F1 2020 (FHD) 161 fps
- FCND (2K) 86 fps
- FCND (FHD) 108 fps
- MFS (2K) 38 fps
- MFS (FHD) 49 fps
- ACV (2K) 56 fps
- ACV (FHD) 69 fps
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Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF modeli ofisimize ulaştı. Performans noktasında merak edilen yeni seriyi ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
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Intel Core i7 11700KF neler sunuyor? | TUF GAMING Z590-PLUS WiFi ile inceledik!
Intel Core i7 11700KF özellikleri
- Desteklenen Soketler: FCLGA1200
- Çekirdek sayısı: 8
- İş Parçacığı Sayısı: 16
- İşlemci Temel Frekansı: 3,60 GHz
- Maks Turbo Frekansı: 5,00 GHz
- Önbellek: 16 MB Intel Smart Cache
- Veri Yolu Hızı: 8 GT/s
- Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı: 5,00 GHz
- TDP: 125 W
- Yapılandırılabilir TDP-down Frekansı: 3.10 GHz
- Yapılandırılabilir TDP-down: 95 W
- Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır): 128 GB
- Bellek Türleri: DDR4-3200
- Maks. Bellek Kanalı Sayısı: 2
- Maksimum Bellek Bant Genişliği: 50 GB/s
- Önerilen Müşteri Fiyatı: $374.00
TUF GAMING Z590-PLUS WiFi özellikleri
Intel’in yeni nesil Z590 yonga seti üzerine kurulu olan TUF Gaming Z590-Plus Wi-Fi şimdiye kadar gördüğümüz en gelişmiş TUF anakart modellerinden biri oplmayı başarıyor. ATX yapıda gelen kartta ilk göze çarpan nokta 16 fazlı DrMOS güç birimleri oluyor. 14+2 yapıdaki bu sistem, hem 11. nesil Intel işlemcilerine gereken gücü sorunsuzca verirken, bir diğer yandan hız aşırtma gibi işlemlerde de tam ve kusursuz bir performans için geliştirilmiş.
Soğutma kanadında da önemli adımlar atılan kart, PCH fansız soğutma bloğu, M.2 soğutma bloğu, hibrit fan başlıkları ve Fan Xpert 4 aracı ile kartı etkin bir biçimde soğutabiliyor. 14+2 DrMOS güç aşamaları, altı katmanlı PCB, ProCool bağlantıları, askeri sınıf TUF bileşenler ve Digi+ VRM ile maksimum dayanıklılık sunması da önemli bir artı.
Yenilikçi çözümler ve bağlantılara da destek veren kart, PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-C ve Thunderbolt 4 desteği sunarak hızlı veri transferleri yapmak için hazır konumda. Intel WiFi 6, Intel 2.5 Gb Ethernet, TUF LANGuard ve TurboLAN teknolojisi ile de veri bağlantısı konusunda en iyi ve en hızlı çözümleri de destekliyor.
Genel olarak baktığımızda sanki bir ROG Strix ya da ROG Maximus ailesi gibi özelliklerle donatılan, ancak fiyat olarak onlara nazaran çok daha erişilebilir bir fiyatta olmasıyla dikkat çekecek bir model haline gelmiş.
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