4 M.2 SSD’Lİ BEYAZ ANAKART! | Z590 VISION G

Asus BE24EQK, günümüz pandemi döneminde temel gereksinimlerden olan kamera ve mikrofonu dahili olarak kullanan bir iş monitörü olarak dikkat çekiyor. 23,8 inç boyutundaki monitör, genel kullanımlarda da fazlasıyla işinize yarayacak.

İlginizi çekebilir; ASUS ExpertCenter D840MA inceleme | Kendi kurumsal PC’nizi oluşturun!

Tasarımsal olarak sade bir ofis monitörü olan Asus BE24EQK, akıllı telefonlardaki gibi sanki bir pop-up ön kameraya sahipmiş gibi görünüyor. Üzerinde yer alan entegre 2 MP değerindeki FHD web kamerası ile konferans, toplantı, uzaktan eğitim gibi birçok konuda size yardımcı olacak. Aynı zamanda bu kamerada yer alan dahili mikrofonlar da sesinizin karşıya gitmesini kolaylaştırıyor. Kalite olarak üstün bir performans vermediğini belirtelim. Yani bir konferans ve çevrimiçi toplantı için yeterli olsa da bir yayın için kalitesi biraz kötü gelebilir. Yeterli ışık kaynağı olması halinde fazlasıyla tatmin edecektir.

reklam

Asus BE24EQK modeli bir diğer yandan kamera 315 derece dönebiliyor. Bu sayede yapılacak yüz yüze görüşmelerde de kamerayı karşıdaki kişiye çevirebilirsiniz. Aynı zamanda yukarı ve aşağı şekilde 10 derece de eğim sağlayabiliyor. Bu gerçekten ürünü bambaşka yapan bir özellik. Aynı zamanda güvenlik için dahili bir kamerayı kapatan mekanizma da mevcut.

IPS panel ile rahat kullanım

Monitörün kendisine geldiğimizde ise 23,8 inç FHD bir IPS panel kullanan monitör, bu sayede 178 derece gibi geniş bir görüş açısına sahip. Asus BE24EQK, NTSC renk gamutunun %72’sini destekliyor. Ayrıca maksimum 300 cd/㎡ parlaklığa çıkabiliyor. Trace Free Teknolojisi ve Splendid Akıllı Görüntü Teknolojisi ile donatılan monitör, gözleriniz için de Düşük Mavi Işık Filtresi de barındırıyor. Dahili kamera ve mikrofonun yanı sıra 2W x 2 stereo hoparlör de bulunan cihaz, bir bilgisayara, mini bilgisayara ya da laptopa bağlanarak tam bir zoom ünitesi olarak kullanılabilir.

Sabit ve kısa bir ayak kullanmış olması bir dezavantaj olabilir, yükseltmek adına altına bir cisim koyma gereksinimi de olabiliyor. Ekranın da dönemiyor olması bazı anlarda zorluk çıkartabilir. Bağlantı seçeneklerine gelince üründe DisplayPort, HDMI, D-sub, Ses girişi ve kulaklık girişleri yer aldığını görüyoruz. Bu da olduğunca yeterli.

Genel olarak baktığımızda Asus BE24EQK modeli, şu dönemde ofis ortamlarında ekstra bir web kamerası ihtiyacı yerine hem kaliteli bir monitörü hem de web kamerasını bünyesinde barındıran yapısıyla dikkat çekici bir model olacak gibi görünüyor. Genel kullanımda da kullanması keyifli ve yeterli bir monitör olmuş.