Dizüstü Bilgisayar
YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
AERO 15 OLED KC modeli incelemesiyle karşınızdayız. Gigabyte’ın Türkiye’de satışa çıkardığı ilk laptop olan AERO 15 OLED, profesyonel kullanıcılara yönelik ve aynı zamanda oyun odaklı yapısıyla geliyor.
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YAPAY ZEKALI LAPTOP | Gigabyte AERO 15 OLED KC incelemesi
356 x 250 x 20 mmboyutlarında ve 2 kg ağırlığında olan laptop, 15,6 inç 4K OLED ekran ile muhteşem bir görüntü sağlıyor. Renk doğruluğu Delta E 1’in altında olan ekran, mükemmel bir deneyim sağlıyor. Fabrikadan Pantone onaylı bir şekilde çıktığını da belirtelim.
Güç kanadında Intel Core i7 10870H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı barındıran ürün, 16 GB RAM ve 460 GB M.2 ssd depolamayla geliyor. Bellek ve depolama rahatlıkla artırılabilir durumda.
Microsoft Azure AI ile gelen ilk laptop olan AERO 15 OLED KC, işlemci ve ekran kartı kullanımını arkada en iyi şekilde optimize ederken büyük bir enerji verimliliği ve aynı zamanda gereken programda gerektiği kadar dengede güç sağlayarak önemli bir rol oynuyor.
Ürünü satın aldığınızda aynı zamanda Gigabyte Aorus H5 RGB stereo gaming kulaklık hediye edileceğini de belirtelim.
Ürünün detayları videomuzda.
Dizüstü Bilgisayar
AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T incelemesiyle karşınızdayız. Teknik özellikler bakımından belki de Türkiye’de satın alınabilecek en iyi laptop olan G733QS modeline detaylıca bakıyoruz.
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AŞIK OLUNACAK LAPTOP! | ROG Strix Scar 17 (G733QS)
ROG Strix Scar 17 G733QS-HG003 versiyonu (16 GB RAM, FreeDOS) satın almak için; http://bit.ly/3sCS5u6
Evet, gerçekten aşık olduğum bir laptop oldu kendileri. Işıkları, klavyesi, ses performansı… Anlayamazsınız! 😀 Şakası bir yana gerçekten ROG kanadı bir şaheser ortaya koymuş gibi. 39.5 x 28.2 x 2.83 cm boyutlarında ve 2,7 kg ağırlığında olan Scar 17, teknik özellikler kanadında da dolu dolu.
AMD Ryzen 5000 serisi için ofiste gördüğümüz ilk örnek olan ROG Strix Scar 17, Ryzen 9 5900HX işlemcisi ile geliyor. 8 çekirdek ve 16 izlek sunan bu işlemci 3.3 GHz baz frekansı, 4.6 GHz de turbo frekansı ile tüm işlemlerinizi çok rahat yapacak durumda. Ekran kartı kanadında ise Nvidia GeForce RTX 3080 olduğunu belirtmek yeterli olur herhalde 🙂
32 GB 3200 Mhz hızında çalışan bellekler, 1 TB NVMe SSD gibi detaylar ile bezenen ürün, performans gerektiğinde ROG Boost ve Dynamic Boost ile coşturmayı da başarıyor.
Optik mekanik klavye ile gelen ilk test ettiğimiz Asus laptop ürünü olan Scar 17, her tuşta RGB aydınlatma da sunuyor. Klik sesi ince ve hoş olmuş. Kullanım hissiyatı da oldukça keyifli. Bir diğer yandan cihazın altında ve ekran boşluğunun hemen altındaki LED şeritler de RGB aydınlatması ile ortalığı şenlendiriyor.
Ekrana da değinmek gerek. 300 Hz 3 ms bir IPS panel yer almış. Daha 360 Hz monitörü yeni incelerken 300 Hz’i laptop tarafında da görmek çok sevindirici. Ancak çözünürlük ve Hz değerine göre farklı modeller de var. Fakat akıcılıkta bu denli güçlü cihaz için rahat bir panel sunumu da oldukça büyük bir artısı olmuş.
Ses kanadına geldiğimizde 2 adet 2 Watt ve 2 adet de 4 watt olmak üzere 4’lü bir hoparlör kullanımı mevcuıt. Ses bir gaming ürün için fazla iyi. Hoparlör severler bunu fazlasıyla beğenecek. Aynı zamanda film izleme keyfine de ciddi bir katkı sağlıyor. Ayrıca hem ses girişi hem de çıkışı için gürültü engelleme bu cihazda da var. Ki bunu sizlere farklı modellerde ve anakartlarda test etmiştik.
Wi-Fi 6, BT 5.1 gibi yeni nesil özellikleri Range Boost ile geliştiren Asus kanadı bizim incelediğimiz ROG Strix Scar 17 G733QS-HG015T için tam manasıyla alkışlanacak bir iş çıkarmış. Keşke gitmese 🙂
Dizüstü Bilgisayar
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Lenovo Thinkbook Plus incelemesiyle karşınızdayız. Arkasında da ekran olan laptop tüm detaylarıyla videomuzda!
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ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Thinkbook Plus arka tarafında E-Ink ekran barındıran, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda defter gibi kullanabileceğiniz laptop 10. nesil Intel Core İ7 10510U işlemcisiyle dikkat çekiyor. Özellikle profesyonel iş insanlarının dikkatini çekecek cihaz, 1.32 kg olan ağırlığı ve e-ink ekran özelliğine sahip Lenovo Thinkbook Plus’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
13,3 inç Full HD ekran bulunmakta. Özellikle bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca belge ve notlarınızı düzenleyebileceğiniz Lenovo Pen Kalemi ileyaratıcı işlerinize ve notlarına imza bırabileceksiniz.
Lenovo Thinkbook Plus özellikleri
DONANIM
Intel Core i7 10510U
Intel UHD Graphics
16 GB DDR4 RAM
512 GB M.2 SSD
SES
Dolby Audio™
Harmon Kardon® hoparlörler
Alexa, sesle etkinleştirilen asistan
BAĞLANTI NOKTALARI
USB-C (DisplayPort, güç sağlama) 65W USB-C (Rapid Charge desteklidir)
2 x USB 3.0 (1 her zaman etkin)
HDMI 1.4b Kulaklık / mikrofon kombo
KALEM
Lenovo Pen
AĞIRLIK
1,32 kg
BOYUT
308 mm x 217 mm x 17.4 mm 1
2.1 inç x 8.54 inç x 0.68 inç
BAĞLANTI
WiFi 802.11 2×2 AX
Bluetooth® 5.0
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo Thinkpad X1 Fold incelemesiyle karşınızdayız. Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olan X1 fold detayları videomuzda!
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DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold kolayca katlanabilen, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte, güçlü ve dayanıklı olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevrimiçi göz atma , video aktarma ya da sunum amacıyla kullanılan cihaz tablet formuna da getirilebiliyor. Intel Hybrid teknolojisine sahip Core i5 işlemcilerle desteklenen cihaz çok yönlülük ve kolay taşınabilirlik desteği sağlıyor.
Farklı kullanım seçenekleriyle kullanıcıların birincil cihazı konumuna gelen, 999 gram olan ağırlığı ve katlanabilir olma özelliklerine sahip Lenovo Thinkpad X Fold’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Dilerseniz, küçük bir çanta da hatta cebinize kolaylıkla sığdırabilirsiniz. Dayanıklılığı ile ön planda olan Thinkpad X1 Fold tüm askeri MIL-STD-810H standart testlerinden geçti.
13,3 inç OLED ekran bulunmakta. Aynı zaman da 2K (2048×1536 piksel) çözünürlük sağlıyor.
Bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Bluetooth Mini Fold Klavye ile belgelerinize eklemeler yapabilir, notlar alabilirsiniz. Beraberin de cihazın içine yerleştirip kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca belge ve notlarınızı Lenovo Mod Kalemi ile kolaylıkla imzalayabilirsiniz.
Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri
DONANIM
Intel Core i5-L16G7
Intel UHD Graphics
8 GB LPDDR4x 4266 Mhz
256 GB M.2 SSD
SES
Realtek ALC3306
Dolby Atmos Desteği
2x 1W hoparlör
ADAPTÖR
65W USB-C Slim
EKRAN
13,3 inç QXGA (2048×1536) OLED 300 nit
KALEM
Lenovo Mod Pen
AĞIRLIK
0,999 kg
BOYUT
Katlı 158 x 235.6 x 27.8 mm
Açık 299 x 235.6 x 11.3 mm
BAĞLANTI
Intel AX200 802.11ax
Bluetooth 5.1
USB
2x USB-C 3.2 Gen 2
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