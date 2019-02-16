2018 yılında en popüler ekran kartı olan GeForce GTX 1050 Ti ardından 2019 yılının kartı olacak RTX 2060 modeli ilk olarak Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro versiyonu ile test masamıza konuk oldu.

Fiyat/performans kralı Gigabyte GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro incelemesi

Ray Tracing (Işın İzleme) ve DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme ) gibi yeni teknolojileri içeren ve aynı zanmanda 2K oyunculukta da ödün vermeyen RTX 2060 Gaming OC Pro, 1830 Mhz olarak hız aşırtma yapılmış şekilde kullanıma hazır geliyor.

Kartın detaylarını videomuzdan görebilirsiniz. İyi seyirler…