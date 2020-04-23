Donanım
GIGABYTE AORUS Z490 ailesi görselleriyle sızdırıldı!
GIGABYTE AORUS’un yeni anakart ailesi Z490 resmen sızdırıldı. Firmanın yeni anakartlarında dördüncü nesil PCIe teknolojisine yer verilecek. PCIe 4 teknolojisi hat başına düşen bant genişliğini 16GT/s’ye çıkararak daha hızlı veri transferi imkanı sunuyor. Donanım birimlerine gelen destekle birlikte kullanım deneyimi de artmış oluyor.
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ASRock ve Asus’un ardından MSI Gigabyte’ın da Z490 serisi için anakart ailesinin görüntüleri resmen sızdırıldı. Z490 anakartın bulunduğu çizgi LGA1200 soketi taban alınmış. 2020 model anakartlarda gördüğümüz bu yeni nesil soket sistemi ile güç dağıtımı geliştiriliyor. Gelecekte çıkan I/O aksamlarını da destekler durumda.
Diğer markalarda olduğu gibi, Z490’da PCIe 4’e hazır olarak gelecek. Dördüncü nesil Comet lake olmayacağından Rocket lake nesilinin PCIe 4′ün avantajlarından yararlanacağını düşünüyoruz. Peki Z490 ailesi neler sunabiliyor? Önceki nesile oranlarla farklar neler? Tüm farkları aşağıdaki tabloda sıraladık:
Z490 ailesinin görsel tasarımları
Z490 AORUS XTREME
Z490 AORUS XTREME WATERFORCE
Z490 AORUS MASTER
Z490 AORUS ULTRA
Z490 Gaming X
Z490M GAMING X
İşte GIGABYTE Z490 anakart ailesinin teknik özellikleri!
|GIGABYTE Z490 Anakart ailesi
|Anakart
|Papatya Zinciri + Korumalı Bellek Yönlendirme
|32 GB DIMM Destekli Tek Bellek
|90A güç aşamalı Extreme Power Tasarımı
|Direkt Power Tasarımı
|Tantal Kondansatör Dizisi
|Nanocarbon Kanat dizisi (Fins-Array)
|Termal Koruma 2.0
|Intel 2.5G
|Z490 AORUS EXTREME WF
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|Z490 AORUS EXTREME
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|Z490 AORUS MASTER
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|Z490 AORUS Ultra (G2)
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|Z490 AORUS PRO AX
|X
|X
|X
|Z490 AORUS ELITE AC
|X
|X
|X
|Z490 AORUS ELITE
|X
|X
|X
|Z490I AORUS ULTRA
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|Z490 VISION D
|X
|X
|X
|Z490 VISION G
|X
|X
|X
|Z490 GAMING X
|X
|X
|Z490 UD AC
|X
|X
|Z490 UD
|X
|X
|Z490 M GAMING X
|X
|X
Donanım
AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X işlemcilerini duyurdu!
AMD, uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek olan AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X masaüstü işlemcilerini duyurdu. Zen 2 mimarisinin 3. jenerasyonuna ait olan işlemciler firmanın başarılı Ryzen 3 serisinin uygun fiyatlı başlangıç seviyesi masaüstü işlemcileri olacak.
Duyurusu yapılan yapılan her iki işlemci de 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. 65W TDP değeri bulunan işlemciler SMT (Uygulamalar için çoklu çekirdek desteği) teknolojisi ile geliyor. Bunlara ek olarak söz konusu işlemciler 18 MB (L2+L3) önbellek ile piyasaya çıkacak. Ryzen 3 3100 ile Ryzen 3 3300X işlemcileri arasındaki temel fark çekirdek saat hızlarında ortaya çıkıyor. AMD Ryzen 3 3100 modeli 3.6 GHz baz saat hızından 3.9 GHz hızına yükseltebilirken AMD Ryzen 3 3300X modeli, 3.8 GHz olan baz hızını 4.3 GHz’e yükseltebiliyor.
Ryzen 3 3100 modeli 99$, Ryzen 3 3300X modeli ise 120$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Her iki işlemcinin satış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı.
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AMD yeni işlemcilerine ek olarak Ryzen 3000 serisi işlemcileri için gelecek nesil anakartlarda kullanılacak olan B550 çipsetlerini de duyurdu. B550 çipsetler sayesinde şu an için yalnızca üst seviye x570 anakartlarda bulunan PCIe 4.0 teknolojisi yaygınlaşacak.
B550 anakartların 16 Haziran tarihinde ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE, ve MSI tarafından satışa çıkacağı tahmin ediliyor.
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Donanım
Intel 10. nesil masaüstü işlemcilere ait Benchmark sonuçları sızdırıldı!
Intel’in yeni Comet Lake-S kodlu 10. nesil masaüstü işlemcilerine ait Benchmark testleri sızdırıldı. Testlerde de görünen 8 çekirdekli i7- 10700K ve 6 çekirdekli i5-10600K modellerinin, AMD tarafında 8 çekirdekli Ryzen 7 ve 6 çekirdekli Ryzen 5 modelleri ile mücadele etmesi bekleniyor.
Veriler geçmişte de bazı sızıntılarla gündeme gelen TUM_APISAK adlı kullanıcı tarafından yayınlandı. 6 çekirdekli Core i5-10600K modeline ek olarak testlerde Core i5-10600KF modeli de bulunuyor. Bahsi edilen KF modelinde i5- 10600K ile aynı yonga seti bulunmasına rağmen, devre dışı bırakılmış bir iGPU ile gelmesi onu farklı bir model olarak tanımlıyor.
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Intel i7-10700K modelinin doğrudan AMD tarafında Ryzen 7 3800X ile rekabet ettiğini görürken, i5-10600K’nın da Ryzen 5 3600X ile eşdeğer sayılabileceğini söylemek mümkün. Her iki CPU’da rakipleriyle aynı çekirdek ve işlem parçacığı sayısına sahip, fakat 7nm ve 14nm üretim teknolojisi farkının piyasaya ne gibi bir etki bırakacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Geekbench v4 Tek Çekirdekli CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 6.287 puan
Intel Core i7-10700K: 6.018 puan
Intel Core i5-10600K: 6.081 puan
Intel Core i5-10600KF: 6.070 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 5.800 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 5.700 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 5.500 puan
Geekbench v4 Çoklu Çekirdek CPU Testleri:
Intel Core i9-10900KF: 39.103 puan
AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 35.000 puan
Intel Core i7-10700K: 34.221 puan
AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 34.000 puan
Intel Core i5-10600K: 28.673 puan
Intel Core i5-10600KF: 28.541 puan
AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 28.400 puan
AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 27.600 puan
Yukarıda belirtilen puanlarda da görüldüğü gibi, Intel’in 10. nesil işlemcileri tek çekirdek performasında, AMD modellere kıyasla daha verimli. Bu farkın Intel modellerinin, AMD’nin Zen 2 mimarisine yetişebilmesi için, tek çekirdek performansında çok daha yüksek frekans hızlarına sabitlenmesi olarak görülüyor.
Tüm kriterleri ve sızıntıları göz önüne aldığımızda ise farkları şöyle sıralandırabiliriz:
Intel’in 10. nesil masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek tek çekirdek performansı
Daha yüksek frekans ve çalışma hızları
Daha iyi overclock verimi
Katı bellek desteği
AMD’nin 3. nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin artıları:
Daha yüksek çoklu çekirdek performansı
Daha fazla çekirdek / işlem parçacığı / önbellek
7 nm mimarisi
Sabitlenmiş frekans hızlarına rağmen neredeyse Intel’e yakın tek çekirdek performansı
Ciddi miktarda daha düşük güç tüketimi
Uzun süredir, AMD’nin Zen ve Zen 2 mimarisiyle pazarda büyük bir üstünlük sağladığı ve Intel’in bu konuda bir süredir pasif kaldığı bilinen bir gerçek. Fakat görülüyor ki artık, firma rakibine karşı koyabilecek yeni modelleriyle, pazarda uzun sürenin ardından rekabet rüzgarları esmesini sağlayacak.
Donanım
Qualcomm’dan katlanabilir ekranda parmak izi ortaklığı!
Qualcomm bugün itibarıyla Dünya’nın en büyük LCD, OLED ve katlanabilir ekran paneli üreticileri arasında bulunan BOE ile ortaklığa gittiğini açıkladı. Söz konusu ortaklık ile birlikte katlanabilir ekranlara 3D sonik parmak izi okuyucular entegre edilmesinin yolu açılmış oldu.
Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon üreticilerine paket ekran ve parmak izi okuyucusunu tek pakette sunan çözümler vadedecek. Ayrıca üreticilerin maliyetlerini düşürmek ve cihaza özel tasarımlar sağlayarak kolay entegrasyon sunmayı planlıyor. Böylece telefon üreticileri tüm Ar-Ge sürecinden kendilerini kurtarmış olacaklar.
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Yapılan duyuruya göre bu ortaklıktan doğan ilk ürünleri yılın ikinci yarısında görmemiz mümkün olacak. Bunlara ek olarak Qualcomm ve BOE, gerçekleştirdikleri ortaklık ile akıllı telefon paneli üretiminin ötesine geçerek IoT (Nesnelerin interneti) odaklı sistemler geliştirmekte istiyor.
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