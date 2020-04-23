GIGABYTE AORUS Z490 ailesi görselleriyle sızdırıldı!

AMD, uygun fiyatlarıyla dikkat çekecek olan AMD Ryzen 3 3100 ve 3300X masaüstü işlemcilerini duyurdu. Zen 2 mimarisinin 3. jenerasyonuna ait olan işlemciler firmanın başarılı Ryzen 3 serisinin uygun fiyatlı başlangıç seviyesi masaüstü işlemcileri olacak.

Duyurusu yapılan yapılan her iki işlemci de 4 çekirdek ve 8 izleğe sahip. 65W TDP değeri bulunan işlemciler SMT (Uygulamalar için çoklu çekirdek desteği) teknolojisi ile geliyor. Bunlara ek olarak söz konusu işlemciler 18 MB (L2+L3) önbellek ile piyasaya çıkacak. Ryzen 3 3100 ile Ryzen 3 3300X işlemcileri arasındaki temel fark çekirdek saat hızlarında ortaya çıkıyor. AMD Ryzen 3 3100 modeli 3.6 GHz baz saat hızından 3.9 GHz hızına yükseltebilirken AMD Ryzen 3 3300X modeli, 3.8 GHz olan baz hızını 4.3 GHz’e yükseltebiliyor.

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Ryzen 3 3100 modeli 99$, Ryzen 3 3300X modeli ise 120$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Her iki işlemcinin satış tarihi 21 Mayıs olarak açıklandı.

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AMD yeni işlemcilerine ek olarak Ryzen 3000 serisi işlemcileri için gelecek nesil anakartlarda kullanılacak olan B550 çipsetlerini de duyurdu. B550 çipsetler sayesinde şu an için yalnızca üst seviye x570 anakartlarda bulunan PCIe 4.0 teknolojisi yaygınlaşacak.

B550 anakartların 16 Haziran tarihinde ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE, ve MSI tarafından satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

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