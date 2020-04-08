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Yüksek FPS arayanlara: Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G
1440p ve Full HD oyunculuk için kusursuz bir ekran kartı olan Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G incelemesiyle karşınızdayız.
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Gigabyte’ın en iyi ve en güncel ekran kartlarından biri olan RX 5700 XT, 4K’da da birçok oyunda sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Gigabyte tarafından yapılan hız aşırtma ile 1905 MHz’e kadar çıkabilen Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G, herhangi bir oyunda yüksek fps değerlerini sunmayı başarıyor. Detaylarını videoda görebilirsiniz, iyi seyirler…
Anakart
TRX40 nedir? Neler sunuyor? | ROG Strix TRX40-E Gaming
AMD’nin genel son kullanıcı kitlesinden ziyade profesyonel kullanma yönelik geliştirdiği Threadripper işlemci ailesi 3. nesli ile yenilendi. PCIe 4.0 başta olmak üzere birçok yeniliği de kazanan bu yeni nesil sTRX4 soketi ve TRX40 platformuna geçiş yaptı. Biz de bu yazımızda ROG Strix TRX40-E Gaming anakartı ile TRX40 platformunun detaylarına bakıyoruz.
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Nedir bu Threadripper ?
Threadripper ailesinin AMD kanadı tarafından geliştirilen, Intel tarafında Xeon işlemcilere rakip konumlandırılacak fazlasıyla çekirdek barındıran işlemciler olduğunu belirtebiliriz. Yani bireysel kullanımdan ziyade work station olarak bilinen iş istasyonları ve sunucular için geliştirilmiş devasa bir işlemcidir Threadripper.
Render, 3B modelleme, oyun gelliştirme gibi profesyonel alanlarda kullanılabilen bir aile olan Ryzen Threadripper, 64 çekirdek ve 128 izlek gibi oldukça üst seviyelere de çıkmayı başarıyor. 88 adet PCIe 4.0 hattına destek verebilen ECC destekli 4 kanal DDR4 gibi avantajları da mevcut.
3. nesil ile beraber 24 çekirdekli 3960X, 32 çekirdekli 3970X ve 64 çekirdekli 3990X işlemcileriyle güçlenen AMD Ryzen Threadripper, rahat ve sorunsuz çalışabilmek adına da TRX40 platformunu kullanan anakartlara ihtiyaç duyuyor. Biz bu yazımızda ise ASUS’un ROG Strix TRX40-E Gaming anakartına göz atacağız.
ROG Strix TRX40-E Gaming
ASUS’un sTRX4 soketi için geliştirdiği 6 farklı anakart modellerinin üst seviye olanlarından biri haline gelen ROG Strix TRX40-E Gaming, oldukça dikkat çekici ve afilli bir tasarıma sahip.
İlk dikkat çeken detaylardan biri olan bellekler noktasında dört kanallı bellek kontrolcüsü yer alan kartta sekiz yuvada toplamda 256 GB’a ve 4666 MHz’e kadar DDR4 bellek kullanılabiliyor. 3 M.2 bağlantı noktasına sahip olan ROG Strix TRX40-E Gaming’de PCIe 4.0 x4 destekli 3 farkı 5 GB/sn okuma ve yazma değerleri sunan depolama birimleri kullanılabilir. Ayrıca kartta 8 adet SATA 6Gb/s bağlantı da bulunmakta.
Panel ve bağlantı noktalarıyla beraber toplamda 13 adet USB 3.2 Gen 2, 8 adet de USB 2.0 bağlantı desteği yer almakta. Anakart bağlantı tarafında da oldukça iddialı. Bluetooth 5.0 desteği ve 2.5G Ethernet ve yeni nesil Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) ile donatılmış.
Ses tarafında da zirveye göz diken anakartta SupremeFX ses teknolojisi bulunuyor. S1220 kodek kullanan SupremeFX, nötr ve detaylı bir ses imzası için düz bir frekans tepkisi sağlamak için üretildi. Ayrıca ön panel çıkışı, çift op amfi ile donatılmış.
Son olarak güç ve soğutma tarafına baktığımızda ise ProCool II soketler ile daha dayanıklı CPU güç bağlantısı vadeden ROG Strix TRX40-E Gaming, Digi+ VRM ie donatılmış. 16 faz güç desteğiyle yüksek güç gerektiren işlemler ve hız aşırtmada işlemciye tam destek sağlamayı başarıyor.
Soğutma kanadında mosfetler, bobinler, M.2 blokları, yonga seti bloğu yer alıyor. Birçok noktasında yer alan termal pedler sayesinde tam bir koruma ve soğuma desteği sunuyor. Böylece yüksek çalışma gerçekleştiren bileşenlerin serin kalmasında da öncü rol oynuyorlar.
Sonuç olarak ROG Strix TRX40-E Gaming, başta profesyonel ve iş istasyonları kullanımlarında aynı zamanda oyun meraklısı olan profesyonel kullanıcıların oldukça hoşuna gidebileceği bir tasarım ve özellik anlayışı ile gelmiş.
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Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Bu videomuzda fiyat performans oranlarıyla dikkat çeken ROG Strix Radeon RX 5500 XT ve 5600 XT modellerine göz atıyoruz.
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ROG Strix Radeon RX 5500 XT Edition ve ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC Edition versiyonları üzerinden yaptığımız değerlendirmemiz bu videoda.
ROG Strix Radeon RX 5600 XT Bios güncellemesi nasıl yapılır?
- Buradaki adresten “Sürüm 1” olarak geçen ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING VRAM OC TOOL dosyasını indirin.
- İndirilen RAR dosyasından çıkan EXE dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
- İşlem tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatın.
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TP-Link Archer C80: Şirketin yeni router’ı neler sunuyor?
TP-Link Archer C80 inceleme makalemizde, şirketin yeni router modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım orta segmente yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan bu model bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer C80 kutu içeriği ve ilk izlenimler
Modelin kutu içeriğine baktığımızda ürünün kendisi, güç adaptörü ve bir adet ethernet kablosunun olduğuun görüyoruz. Tasarımsal açıdan ürün ilk bakışta bugüne kadar gördüğümüz TP-Link router modellerinden farklı görünüyor. Zira bu sefer piyano siyahı tasarımı yerine, yine siyah renkli ancak bu sefer mat ve ızgara görünümünün olduğu daha hoş bir tasarım kullanılmış.
Dahili dört antene sahip router modelinin arka bölümünde açma kapama tuşu, adaptör yuvası, WAN ve dört adet gigabit ethernet yuvası yer alıyor. Tüm ethernet yuvalarının gigabit desteğine sahip olması gayet güzel.
Ön tarafta ise güç ve bağlantı durumlarını gösteren LED aydınlatmalar mevcut.
Wi-Fi performansı nasıl?
Orta düzeyde başarılı Wi-Fi özellikleriyle öne çıkan bir router modeli olan Archer C80, bu anlamda konuşulması gereken önemli özellikler sunuyor. Bunlardan ilki 802.11ac Wave2 Wi-Fi desteği. Bu sayede ürün 5 GHz bandında 1300 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 600 Mbit hızı kullanıcılara sunuyor.
Wi-Fi konusunda mutlaka değinilmesi gereken bir diğer nokta da, ürünün 3×3 MIMO teknolojisine sahip olması. MIMO teknolojisi, bant genişliği sınırlamalarından dolayı oluşan hız porblemine çözüm olan bir “çoklu alma ve gönderme” teknolojisidir. Günümüzde bu teknolojisi 2×2, 3×3 ve 4×4 olarak kullanan cihazlar var. TP-Link Archer C80 ise orta düzeyde yer almasına karşın 3×3 desteğiyle, selefi 2×2 MIMO‘ya göre çok daha efektif bir performans sunuyor.
Son olarak konu Wi-Fi olduğunda tabii ki her şey hız ve verimlilik değil. Çekim kapasitesi de bir o kadar önemli. Burada da şirket dört adet yüksek performanslı dahili anten ve Beamforming teknolojisi sayesinde oldukça güzel işler ortaya koymuş.
Kurulum ve özelleştirme
TP-Link’in son dönemde incelediğimiz birçok ürünü, bildiğiniz gibi Deco veya Tether uygulamaları üzerinden kolayca kuruluyor ve özelleştiriliyor. Archer C80 modeli için de iOS ve Android platformlarında yer alan Tether uygulamasını kullanmanız gerekiyor.
Hız testi
Ofisimize router modelinin kurulumu gerçekleştirdikten sonra, Wi-Fi bağlantısı üzerinden bir de hız testi yaptık. Ofisimizde 100 Mbit indirme, 4 mbit yükleme hızı sunan fiber bir internet kullanıyoruz. Sonuç aşağıda:
Son sözler
Bu makaleyi yazdığımız günlerde, ürünün Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak cihazın sunduğu özellikleri değerlendirecek olursak, özellikle iyi bir Wi-Fi performansı isteyenler için orta düzeyde son derece güzel bir performans aldığımızı söyleyebiliriz.