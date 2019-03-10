GIGABYTE Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme incelemesi | Efsane kart!

Işın izleme ve DLSS teknolojisi ile donatılan Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtereme incelemesi ile karşınızdayız.

Özellikle Windforce soğutma teknolojisi ile sürekli performanslı bir şekilde çalışabilecek durumda olan Aorus GeForce RTX 2080 Xtereme, üzerindeki RGB Fusion 2.0 destekli Led aydınlatmaları ile kasanızda ışıl ışıl bir görüntü sergiliyor.

Nvidia’nın yeni teknolojileri olan ışın izleme ve DLSS teknolojisini doruklarında yaşayabileceğiniz kartın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.