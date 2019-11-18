Ghosty ile gizli Instagram hesapları tarih oluyor!

Ghosty uygulaması ile Instagram stalkerlarını mutlu edecek gizli Instagram hesaplarına erişim sağlanabiliyor. Instagram’ın API’indeki nimetlerinden faydalanan yazılımla ayrıca fotoğrafları direkt uygulama üzerinden indirebiliyorsunuz.

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Uzun süredir, kullanıcıların uğrak noktası olan “Gizli hesabı nasıl görebilirim?” sorusu artık tarih oluyor. Instagram API’inde yer alan açıklardan yararlanan yazılım, stalkerların rüyasını süslemek için yaratılmış.

Facebook, bildiğiniz üzere son yaşanan Cambridge Analitica olayından sonra en çok itibarını kaybeden şirketlerden biri olmuştu. Güvenlik ve gizlilik konusunda Facebook’un hiçbir uygulamasına güven olmayacağını biliyoruz. Şimdi ise, senelerdir aradığımız ama bulamadığımız gizli hesaba nasıl girerim sorunsalı Ghosty ile tarihe karışıyor.

Uyarı: Ghosty verilerinizi çalabilir!

Ghosty’e kendi hesabınızla giriş yaptığınız anda tüm kullanıcı verileriniz uygulamanın eline geçiyor. Instagram üzerinden izin verdiğiniz için herhangi bir hak talep edemiyorsunuz. O yüzden reklam tabelalarında kendinizi görürseniz şaşırmayın.

Instagram’ın son günlerdeki düzenlemelerinden sonra, her gizli hesaba erişim sağlanmasa da yaptığımız testlerden yola çıkarak çoğu hesaba erişim sağlandığına tanık oldum.

Play Store’da hali hazırda mevcut olan uygulama daha çok önceden takip ettiğiniz ama sonradan bıraktığınız gizli hesapları gözlemleyebiliyorsunuz. Testlerimizden anlıyoruz ki bir hesabı gözlemlediğiniz vakit reklam vasıtasıyla kullanıcı profilini görebiliyorsunuz. Fakat ikinci bir hesabı görüntülemek için hesap sizden Premium hesaba geçiş yapmanızı öneriyor.

Daha önce birileri uygulamayı kullanmaya başladıysa, uygulamayla verilerinizi paylaştığınız için hiç utanmadan bu verileri depoluyor. Sizin hesabınız gizliyse ve birisi sizin hesabınıza erişmek istiyorsa kullanıcıya reklam izletme veya ek paketler yoluyla gösterebiliyor.

Instagram, uygulamayla ilgili açıklama gecikmedi!

Beklenen açıklama Instagram tarafından geldi. Instagram Ghost’in kullanıcı servis antlaşmalarını kötüye kullanımını onaylamadıklarını belirtti. Facebook yetkililerinden gelen beyan şu şekilde:

Evet, bu uygulama sözleşmemizi ihlal ediyor. Bizim API’miz üzerinde herhangi bir fonksiyonelliği mevcut değil. Yazılımın yapımcılarına bu uygulamayı Instagram üzerinde herhangi bir işlemde kullanmamaları için ihtar mektubu gönderiyoruz. Faaliyetlerine de asla izin vermeyeceğiz. Bu geliştiriciler ile ilgili de daha fazla yaptırım yapılması için uğraşılarımızı sürdüreceğiz.

Ghosty, yeni çıkmış bir uygulama değil. Mayıs ayından beri Google Play Store’dan indirilebiliyor. Eğer siz de her riske girerim, kaybedecek herhangi bir şeyim yok diyorsanız buradan uygulamayı indirebilirsiniz.