Instagram beğeni sayısını kaldırıyor!

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Test aşamasında olan beğeni sayılarını göstermeme özelliğini neredeyse dünyanın her yerindeki beta kullanıcılarına açtığını duyurdu.

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Instagram tarafından yapılan açıklamada birçok ülkede bu özelliği test ettiklerini ve bu ülkelerdeki kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerin iyi olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, “Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’daki testlerden gelen geri bildirimler olumluyken, Instagram için temel bir değişiklik oldu ve bu nedenle küresel topluluğumuzdan daha fazla bilgi edinmek için testimize devam ediyoruz.” dendi.

Yani artık bu güncelleme ile birlikte, takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını göremeyeceksiniz. Lakin kendi fotoğraflarına gelen beğeni sayılarınızı görüp, kimin beğenip kimin beğendiğine bakmaya devam edebileceksiniz. Eğer bir Instagram içerik oluşturucu iseniz, şirket sizin için bu konuda farklı teklifler verebilir.