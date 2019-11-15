Haber
Instagram beğeni sayısını kaldırıyor!
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Test aşamasında olan beğeni sayılarını göstermeme özelliğini neredeyse dünyanın her yerindeki beta kullanıcılarına açtığını duyurdu.
İlginizi çekebilir: Age Of Empires IV oynanış fragmanı paylaşıldı!
Instagram tarafından yapılan açıklamada birçok ülkede bu özelliği test ettiklerini ve bu ülkelerdeki kullanıcılardan aldıkları geri dönüşlerin iyi olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, “Avustralya, Brezilya, Kanada, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda’daki testlerden gelen geri bildirimler olumluyken, Instagram için temel bir değişiklik oldu ve bu nedenle küresel topluluğumuzdan daha fazla bilgi edinmek için testimize devam ediyoruz.” dendi.
Yani artık bu güncelleme ile birlikte, takip ettiğiniz kişilerin fotoğraflarına gelen beğeni sayılarını göremeyeceksiniz. Lakin kendi fotoğraflarına gelen beğeni sayılarınızı görüp, kimin beğenip kimin beğendiğine bakmaya devam edebileceksiniz. Eğer bir Instagram içerik oluşturucu iseniz, şirket sizin için bu konuda farklı teklifler verebilir.
Aksesuar
Oyuncular için Razer Kraken Ultimate tanıtıldı!
Razer bugün, 7.1 surround sesten daha yüksek bir konumsal hassasiyet sunan THX Spatial Audio teknolojisine sahip rekabetçi bir oyun kulaklığı olan Razer Kraken Ultimate’ı tanıttı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı
Razer Kraken Ultimate, 7.1 surround sesden daha fazlasını sunan gelişmiş bir konumsal ses çözümü sunarak THX Spatial Audio teknolojisi ile geliyor. Bu şekilde 360 derecelik bir alanda ses üretmek, rekabetçi oyun sırasında daha iyi farkındalık ve daha yüksek odaklama sağlanabiliyor.
Özel ayarlanmış 50mm sürücülere sahip Kraken Ultimate, güçlü ses yalıtımı ve profesyoneller için tasarlanmış bir mikrofon ile karşımıza çıkıyor. Oyuncular için üretilen yeni model, hafif ve konfor için soğutma jeli dolgulu kulak yastıklarına sahip alüminyum ve çelik ile geliştirilmiş. Ayrıca Kraken Ultimate, Razer Chroma tarafından desteklenirken, aydınlatmada sınırsız kişiselleştirme paketlerini bizlere sunabiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi katlanabilir telefon için patent aldı
Xiaomi, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patent başvurusu Motorola Razr benzeri bir katlanabilir telefonu işaret ediyor.
İlginizi çekebilir: Motorola Razr tanıtıldı! Katlanabilir ekran, şık tasarım
Çinli telefon üreticisi Xiaomi tarafından yapılan patent başvurusu, dikey bir şekilde katlanabilen ve katlandığında kare formunu kazanan bir telefonun patentini aldı. Alınan patente göre telefonun tam orta kısmında iki adet menteşe bulunuyor, bu menteşeler sayesinde telefon ortadan ikiye katlanabiliyor. Cihazın üst kısmında bir çerçeve yer alıyor. Bu çerçevede kameralar ve çeşitli sensörlerin yanında ahizede bulunuyor.
Arka kısmında çift kamera bulunduran telefon, yine arka kısmında ikici bir ekrana yer verecek gibi görünüyor. Detayların henüz netleşmediğini sizlere iletirken, telefonun birebir patentle aynı olacağı ile ilgili kesin bir bilgi olmadığını belirtelim. Ancak Çinli firmanın 2020 yılı için bu tür bir telefonu tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Haber
Age Of Empires IV oynanış fragmanı paylaşıldı!
İki yıldan daha uzun bir süre önce duyurulan efsane oyun Age Of Empires’ın yeni bölümünün oynanış fragmanı yayınlandı. Microsoft X019 Inside Xbox duyurusu ile paylaşılan Age Of Emipres IV fragmanı, meraklılarını sevindirecek.
İlginizi çekebilir: Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor! Hediyeler ve kampanyalar neler?
Beta sürümü ile çekilen bu fragmanda, Relic Entertainment’ın imzası bulunuyor. Arkaplanda kullanılan müzikler kulağımıza hiç yabancı gelmeyecek derecede çünkü fragmanda İngilizler ve Moğollar karşı karşıya geliyor. Oyunun henüz çıkış tarihi belirtilmezken yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Eğer beklemek istemiyorsanız 14 Kasım’da piyasaya çıkan, Age of Empires II: Definitive Edition’ı oynamak sizin için mantıklı bir seçim olacaktır.