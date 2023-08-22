Teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve geçtiğimiz haftalarda 3 Avrupa pazarından çıktığı haberleriyle gündeme gelen online market platformu Getir, pandemi döneminde gösterdiği büyüme ivmesinin ardından küçülmeye gitme kararı aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerdeki faaliyetlerini sonlandıran Getir, şimdi de küresel çapta işten çıkarmalara başlıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, toplamda 2.500 çalışanın işine son verilecek.

Getir, Faaliyetlerini Küçültme Kararı Aldı: 2.500 Çalışan İşten Çıkarılacak!

Getir’in hızlı teslimat iş modeli, dünyada büyük bir başarıya ulaşmış ve dakikalar içinde market ürünlerini müşterilere ulaştırmada öncü olmuştu. Şirket, Türkiye’de olduğu kadar uluslararası pazarlarda da büyümeye odaklanmıştı. Ancak özellikle pandemi sonrası yükselen rekabet ve pazar koşulları şirketin bazı ülkelerde faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına neden olmuştu.

Bundan sonra Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerde hizmetlerini sürdürecek olan Getir, bu beş ülkede toplam 23 bin çalışana sahip. Ancak, şirketin faaliyet göstermeyi sürdüreceği pazarlarda da küçülmeye gitme kararı alındı ve bu pazarlardaki yaklaşık 2.500 çalışanın işine son verilecek.

Getir’in resmi basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Getir, online market platformu olarak özellikle hızlı teslimat ve geniş ürün yelpazesiyle ön plana çıkıyordu. Ancak, küresel ekonomik koşullar ve rekabetin de etkisiyle şirketin faaliyetlerini yeniden yapılandırma yoluna gitmek zorunda kaldığını söylemek mümkün.

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