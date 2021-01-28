Getir İngiltere operasyonlarını başlattı

Türkiye’nin teknoloji girişimi Getir, İngiltere operasyonuna başladı. Şirket İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösterecek.

İlginizi çekebilir: Omdia’nın araştırmasına göre; 2020 yılı 4. çeyrekte akıllı telefon pazarı %4.7 büyüdü

reklam

Getir, ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında hizmet vermektedir. Özellikle pandemi dönemiyle beraber İnsanların evlere kapanmasıyla popülerliğini arttıran şirket, bu süre boyunca inanılmaz bit büyüme ve popülerlik artışı yakaladı. Kampanyalar, kuponlar ve çeşitli reklamlarla da kullanıcıları çekmeyi başaran Getir, son olarak yeni aldığı yüksek yatırımla gündeme gelmişti. Alışveriş platformundan sevindiren bir haber daha geldi. Getir, İngiltere başta olmak üzere, yurtdışı faaliyetlerine başlıyor.

Getir İngiltere operasyonunu başlattı

BiTaksi ve Getir kurucusu Nazım Salur, müjdeyi Twitter üzerinden verdi. Nazım Salur; “Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler.” açıklamasını yaptı. Bununla birlikte şirket en son, 128 milyon dolarlık yatırım alan şirketin yurtdışı amaçları, bir süredir biliniyordu. 27 Ocak itibarıyla bu alandaki çalışmalar da başlanmış oldu. Şu an için sadece Londra’da faaliyete geçiş olan uygulama. Kısa süre içerisinde ülkenin geri kalanına ve oradan da diğer Avrupa ülkelerine yayılmayı hedefliyor. Yerli yatırımların özellikle yurtdışında başarılı olmasının ülkemize getirisi yüksek olacağı için biz de Getir ve Nazım Salur’a, başarıları diliyoruz. Umarız ülkemizden bu tarz girişimler çıkmaya devam eder. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. @getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler. pic.twitter.com/9jJdQdtay8 — Nazım Salur (@NazimSalur) January 27, 2021

Nazım Salur kimdir?

Getir, İngiltere başarısının arkasındaki isim olan Nazım Salur kimdir? Getir mobil uygulamalarının kurucusu. 1986’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra mobilya imalatında ve kullanılan endüstriyel tesislerin satışında aracılık yapan çeşitli şirketler kurdu. Nazım Salur, Getir’den önce taksi çağırma uygulaması BiTaksi şirketini kurdu. Nazım Salur’un teknoloji alanındaki ikinci girişimi Getir, Haziran 2015’te hizmete girdi. Bine yakın ürünü, 7/24 kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor.